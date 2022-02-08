Пхукет ищет доноров крови

В сообщении Vachira Phuket Hospital указывается, что нужна кровь абсолютно всех групп и с обоими резус факторами. Принять участие в кампании призывают как тайцев, так и иностранцев.
Руководитель банка крови в Vachira Phuket Hospital доктор Аумпай Сэнгвиджит прямо заявил, что положение дел не терпит промедления.
«К тому, что сложилась такая ситуация, привели два фактора. Во-первых, растущим числом лиц, заболевших COVID-19 на острове. Во вторых, большим числом лиц, недавно прошедших вакцинацию, после чего они две недели не могут сдавать кровь. Это привело к значительному сокращению количества доноров и падению объемов поступающей в банк крови», – объяснил доктор Сэнгвиджит.
Сдать кровь можно непосредственно в банке крови Vachira Phuket Hospital, который располагается на четвертом этаже крыла для амбулаторных пациентов. Банк работает с понедельника по пятницу с 8:30 утра до 20:00 вечера и по выходным и национальным праздникам с 8:30 до 15:00.
Также с 7 по 11 февраля кровь можно сдать в комплексе Limelight Avenue Phuket на Dibuk Rd. в Пхукет-Тауне. Выездной пункт работает с 11:00 до 16:00.
Также в течение всего февраля будут работать дополнительные мобильные пункты по всему острове. График работы следующий:
7-8 февраля, 11:00-16:00 Limelight Avenue Phuket (Пхукет-Таун)
9 февраля, 10:00-15:00 в Boat Lagoon Resort (Ко-Кэу)
10 февраля, 10:00-15:00 в Non-formal educaion centre (Пхукет-Таун)
11 февраля, 11:00-16:00 в Limelight Avenue Phuket (Пхукет-Таун)
13 февраля, 11:00-18:00 в Limelight Avenue Phuket (Пхукет-Таун)
15 февраля, 10:00-15:00 в Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach (Патонг)
18 февраля, 10:00-15:00 в Thalang Hospital
20 февраля, 10:00-18:00 Baan & Beyond Phuket (напротив Central Festival Phuket)
22 февраля, 10:00-15:00 в муниципалитете Кату
23 февраля, 10:00-15:00 в офисе Управления энергоснабжения в Таланге (PEA)
24 февраля, 10:00-15:00 в муниципалитете Рассады
25 февраля, 10:00-15:00 в Anantara Mai Khao Phuket Villas (Май-Кха)
28 февраля, 10:00-15:00 в Управлении доходов и сборов (Пхукет-Таун)
Дополнительную информацию можно получить по телефону 076-361234.