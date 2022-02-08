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Пхукет ищет доноров крови

Больница Vachira Phuket Hospital обратилась к потенциальным донорам с призывом по возможности сдать кровь на медицинские нужды. Кровь нужна срочно, поскольку из-за COVID-19 больницы острова столкнулись с ее дефицитом.

Новости Пхукета

8 Февраля 2022, 04:52 PM
Фото: Phuket Info Center

Фото: Phuket Info Center

В сообщении Vachira Phuket Hospital указывается, что нужна кровь абсолютно всех групп и с обоими резус факторами. Принять участие в кампании призывают как тайцев, так и иностранцев.

Руководитель банка крови в Vachira Phuket Hospital доктор Аумпай Сэнгвиджит прямо заявил, что положение дел не терпит промедления.

«К тому, что сложилась такая ситуация, привели два фактора. Во-первых, растущим числом лиц, заболевших COVID-19 на острове. Во вторых, большим числом лиц, недавно прошедших вакцинацию, после чего они две недели не могут сдавать кровь. Это привело к значительному сокращению количества доноров и падению объемов поступающей в банк крови», – объяснил доктор Сэнгвиджит.

Сдать кровь можно непосредственно в банке крови Vachira Phuket Hospital, который располагается на четвертом этаже крыла для амбулаторных пациентов. Банк работает с понедельника по пятницу с 8:30 утра до 20:00 вечера и по выходным и национальным праздникам с 8:30 до 15:00.

Также с 7 по 11 февраля кровь можно сдать в комплексе Limelight Avenue Phuket на Dibuk Rd. в Пхукет-Тауне. Выездной пункт работает с 11:00 до 16:00.

Также в течение всего февраля будут работать дополнительные мобильные пункты по всему острове. График работы следующий:

7-8 февраля, 11:00-16:00 Limelight Avenue Phuket (Пхукет-Таун)

9 февраля, 10:00-15:00 в Boat Lagoon Resort (Ко-Кэу)

10 февраля, 10:00-15:00 в Non-formal educaion centre (Пхукет-Таун)

11 февраля, 11:00-16:00 в Limelight Avenue Phuket (Пхукет-Таун)

13 февраля, 11:00-18:00 в Limelight Avenue Phuket (Пхукет-Таун)

15 февраля, 10:00-15:00 в Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach (Патонг)

18 февраля, 10:00-15:00 в Thalang Hospital

20 февраля, 10:00-18:00 Baan & Beyond Phuket (напротив Central Festival Phuket)

22 февраля, 10:00-15:00 в муниципалитете Кату

23 февраля, 10:00-15:00 в офисе Управления энергоснабжения в Таланге (PEA)

24 февраля, 10:00-15:00 в муниципалитете Рассады

25 февраля, 10:00-15:00 в Anantara Mai Khao Phuket Villas (Май-Кха)

28 февраля, 10:00-15:00 в Управлении доходов и сборов (Пхукет-Таун)

Дополнительную информацию можно получить по телефону 076-361234.

 

 

 

 

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