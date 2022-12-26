Пхукет и Пханг-Нга вспоминают жертв цунами 2004 года

Министр туризма Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн приехал сегодня в провинцию Пханг-Нга, где в местечке Нам-Кхем проходила церемония в память о погибших в разрушительном азиатском цунами, обрушившeмся на западное побережье Таиланда 18 лет назад.

Новости Пхукета

Согласно официально признанным оценкам властей Таиланда (точных данных нет и не будет), в результате удара цунами утром 26 декабря 2004 года на тайском побережье Андаманского моря погибли 5078 человек, еще 8457 пострадали, 2716 пропали без вести.

Число жертв на Пхукете – 259 погибших и 700 пропавших без вести. В провинции Пханг-нга жертв было в разы больше – 4163 погибших, еще 2113 пропавших без вести. При этом почти половину погибших составили туристы – 2213 человек (преимущественно в Кхао-Лаке).

Рыбацкая деревушка Нам-Кхем стала одним из мест, принявших на себя сокрушительный удар океана, в котором землетрясение породило огромную волну.

«Цунами было таким, каких еще не случалось. Таиланд с таким не сталкивался никогда. Никто не ждал подобного. Не было знаний, не было подготовки к тому, как действовать в такой ситуации», – заявил министр Ратчакитпракарн на церемонии 26 декабря 2022 года в Бан-Нам-Кхеме.

«И хотя с цунами прошло 18 лет, ущерб и потери от него все еще не стерлись из сердец и памяти людей, как непосредственно переживших бедствие во многих странах, так и у тех, кто узнал о нем из средств массовой информации. Я хочу выразить соболезнования всех семьях, потерявших близких. И среди прочего, это бедствие напоминает нам, что мы должны быть готовы к столкновению с самыми разными событиями, которые могут произойти. Мы должны быть сильны и ответственным», – добавил глава Минтуризма.

Годом ранее министр Ратчакитпракарн приезжал на Пхукет, где проходила церемония памяти под названием «Душа моря». Местом проведения был Патонг – одна из тех локаций, где традиционно собираются люди, для которых азиатское цунами – это событие, которые нельзя забывать.

Ежегодно на закате 26 вечера люди приходят на пляж у Лома-Парка, чтобы зажечь свечи на песке и вспомнить тех, чьи жизни цунами оборвало, и выразить поддержку тем, кто до сих пор живет со шрамами на сердце, оставленными колоссальной трагедией 2004 года. Церемонии проходят ежегодно и у стены памяти с флагами стран, граждане которых погибли в ходе бедствия 18-летней давности. Некоторые из участников памятных мероприятий из года в год прилетают на остров специально для того, чтобы поддержать память о тех событиях. Другие так никогда и не уезжали – случайные туристы, застигнутые бедой 2004 года и прошедшие через ужасы последовавших за ней дней, стали кровью и плотью пхукетского общества. Пройдя через кошмар 2004 года они остались и по-прежнему живут на острове, а каждый год 26 декабря приезжают в Патонг. Прямо сейчас они уже собираются там.

Власти Пхукета и муниципалитет Патонга не анонсировали никаких памятных мероприятий на 26 декабря 2022 года.