Пхукет и Паттайя готовятся к ежегодным яхтенным шоу

Организаторы выставок Ocean Marina Pattaya Boat Show (Паттайя) и Thailand Yacht Show (Пхукет) анонсировали даты проведения очередных мероприятий.

10 Августа 2019, 12:37 PM

Ocean Marina Pattaya Boat Show.

Яхтенная выставка в Паттайе пройдет 21-24 ноября 2019 года, а выставка на Пхукете – 9-12 января 2020 года. Места проведения – Ocean Marina Yacht Club и Royal Phuket Marina соответственно. На каждой из выставок будут демонстрироваться около 40-50 яхт, а также премиальные автомобили, недвижимость и различные товары для жизни в курортном стиле.

«Ocean Marina Pattaya Boat Show – одно из знаковых событий в сфере морского туризма и отдыха, продемонстрировавшее значительный рост с момент запуска в 2012 году. Прошлогоднее шоу собрало почти 6 тыс. гостей, продемонстрировав рост на уровне 5% год к году и на 183% с момента первой выставки», – отмечает господин Напонг Парипонтпочанаписути, управляющий директор компании Ocean Property Co Ltd, выступающей в роли организатора шоу в Паттайе.

«Мы ежегодно вкладывает свыше 10 млн бат в развитие шоу и продвижение его как внутри Таиланда, так и за рубежом. В этом году мы нацелены на 20-процентный рост числа посетителей. Наша цель как организаторов – создать платформу для яхтенной отрасли, продвигать все связанные с яхтингом сферы, продвигать яхтенный туризм, открывать миру живописные места у восточного побережья Сиамского залива, а также открывать яхтенный стиль жизни все большему числу тайские граждан», – добавляет он.

Согласно пресс-релизу организаторов Ocean Marina Pattaya Boat Show, прошлогодняя выставка помогла яхтенному бизнесу Таиланда сгенерировать свыше 2,5 млрд бат выручки. При этом 70% посетителей шоу были гражданами Таиланда (и тайским же гражданам принадлежит более половины стоящих в Ocean Marina Yacht Club яхт).

Организаторы Thailand Yacht Show на Пхукете в своем пресс-релизе делают акцент не только на яхтах, но и о широкой развлекательной программе на берегу.

«В дни выставки жизнь в марине будет даже ярче, чем обычно, поскольку в этот раз мы презентуем наш новый плавучий бар, идеальное заведение, где можно расслабиться с друзьями во время выставки или обсудить и заключить сделку. Бар будет располагать в окружении самых роскошных моторных и парусных яхт в регионе. Непосредственно в выставочном зале будет организован бесподобный VIP-лаундж для владельцев яхт, потенциальных покупателей и особых гостей, где все они смогут отдохнуть от шума суеты выставки в атмосфере смарт-кэжуал», – говорится в пресс-релизе организаторов Thailand Yacht Show.

Как и в предыдущие годы, у острова Ранг-Ной будет организована стоянка супер-яхт с регулярными лодочными трансферами туда и обратно.

Вход на обе выставки бесплатный. Больше информации (как для посетителей, так и для потенциальных участников) можно найти на сайтах www.oceanmarinapattayaboatshow.com и www.thailandyachtshow.com.