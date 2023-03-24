Пхукет и Исан вошли в список лучших мест в мире по версии TIME

Авторитетный американский журнал TIME опубликовал список 50 лучших мест в мире – 2023 World’s Greatest Places – в который вошли сразу две тайских локации. Королевство представляют остров Пхукет и весь Исан сразу, без деления на отдельные провинции. На Пхукете составители списка отмечают различную туристическую инфраструктуру (тематические парки, отели), а в Исане – природу и гастрономию.

Новости Пхукета

24 Марта 2023, 10:38 AM

Закат на мысе Промтхеп на Пхукете. Фото: The Phuket News

Как указывает журнал TIME, при составлении списка лучших мест в мире редакторы не ограничивали себя географически, так что в топ-50 вошли «отдаленные и знакомые места», которые предложили зарубежные корреспонденты и внештатные авторы журнала. Акцент, впрочем, делался на том, что нового и увлекательного могут предложить эти места.

Авторы не стали ранжировать выбранные локации, так что список представляет именно список, а не рейтинг. Пхукет в нем позиционируется как туристическое направление со «знакомыми волнительными впечатлениями». Среди нового – но в знакомом духе – журнал отмечает комплекс Carnival Magic среди развлечений, а также Noku Hotel и V Villas среди мест развлечений.

При этом довольно неожиданно Time пишет, что «хотя Пхукет лучше известен своим одноименным городом [Пхукет-Тауном], но сейчас все больше гостей выбирают менее людную загородную местность с впечатляющими пейзажами и современными люксовыми вариантами проживания».

Среди прочих достопримечательностей TIME выделяет Phuket Elephant Sanctuary, где гости острова могут «помочь покормить животных» и узнать «о коммуникации и поведении слонов».

TIME никак не упоминает пхукетскую кухню, хотя остров с 2015 года официальном является городом гастрономии ЮНЕСКО. При этом Исан в списке 50 лучших мест мира как раз позиционируется как «кулинарная столица Таиланда».

Журнал подчеркивает, что исанская кухня давно вышла за пределы не только северо-востока Таиланда, но и за пределы страны. Также TIME отмечает, что в прошлом году рестораны Исана удостоилась внимания гида Michelin, инспекторы которого впервые приехали пробовать исанские блюда именно на их родине.

В качестве второго достоинства северо-востока составители списка отмечают его природу, включая нацпарки во главе с парком Кхао-Яй, который сейчас празднует 60-летие (и где, как не забыл указать TIME, недавно открылся отель InterContinental).

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) приветствовало включение сразу двух тайских направлений в список World’s Greatest Places Of 2023. Глава ведомства Ютхасак Супасорн назвал это честью и поводом для гордости.