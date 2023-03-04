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Пхукет хочет видеть больше туристов из Франции на острове

Туристический бизнес Пхукета принял участие в роуд-шоу, организованном парижским офисом Туристического управления Таиланда (ТАТ) и Туристической ассоциацией Пхукета (РТА) в столице Франции 2 марта. Остров постарался показать себя французским партнерам с лучшей стороны в надежде на дальнейший рост турпотока из страны, который и так является значимым для местной индустрии гостеприимства. За период с 1 января по 15 февраля остров принял 30 тыс. туристов с французскими паспортами без учета прилетевших через Бангкок и прошедших иммиграционный контроль в столице. По прямым прибытиям Франция входит в первую десятку поставщиков туристов на Пхукет, хотя прямые рейсы из этой страны отсутствуют.

Новости Пхукета

4 Марта 2023, 01:18 PM
Турбизнес Пхукета отправился 2 марта в Париж, чтобы презентовать остров потенциальным партнерам по отрасли в надежде на рост турпотока. Фото: PR Phuket

Турбизнес Пхукета отправился 2 марта в Париж, чтобы презентовать остров потенциальным партнерам по отрасли в надежде на рост турпотока. Фото: PR Phuket

Турист из Франции, оштрафованный за «выжигание резины» на скутере в Патонге. Фото: Phuket Info Center

Турист из Франции, оштрафованный за «выжигание резины» на скутере в Патонге. Фото: Phuket Info Center

Зарубежные прибытия в аэропорт Пхукета на 15 февраля (более свежих данных нет). Фото: Phuket Info Center

Зарубежные прибытия в аэропорт Пхукета на 15 февраля (более свежих данных нет). Фото: Phuket Info Center

Как сообщила PR-служба администрации Пхукета, парижская выставка «предоставила тайскому бизнесу и предпринимателям возможность презентовать специфические туристические продукты и услуги потенциальным европейским партнерам и европейскому бизнесу из индустрии путешествий».

На мероприятии также присутствовал посол Таиланда во Франции Тана Веткосит, который выступил перед участниками с приветственной речью. Среди последних были представители не только туристических агентств, но и авиакомпаний. Однако PR-служба Пхукета ничего не сообщила о том, насколько успешными были переговоры с перевозчиками.

Ничего не было сказано и о содержании бесед по теме Специализированной выставки 2027-2028 годов. Пхукет числится среди претендентов на проведение мероприятия, а оргкомитет базируется как раз во Франции.

В контексте усилий Пхукета по наращивание турпотока из Франции нельзя не отметить, что в постковидную эпоху французы неожиданно пополнили список туристов, которым «не рады», присоединившись к россиянам и китайцам.

Поводом для негатива стало поведение молодых французских граждан (зачастую африканского происхождения) на скутерах. Именно их полиция и интернет-сообщество «назначило» главными по части нарушения правил дорожного движения и норм приличия на дорогах общего пользования. Французов упрекают в массовой езде на скутерах без прав, уличных гонках, езде без верхней одежды, создании неудобства жителя Патонга ревом моторов.

При этом, кроме субъективного негатива, есть и объективные факты. Именно французские туристы составили большинство задержанных в ходе облавы на туристов на скутерах, проведенной в Патонге вечером 9 февраля. После нее представители правоохранительных органов даже нанесли визит в почетное консульство Франции на Пхукете и попросили представителя Парижа принять меры по корректировке поведения сограждан на отдыхе.

 

 

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