Пхукет готовится встретить инспекторов Международного бюро выставок в июле

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу отдал распоряжение всем государственным ведомствам на остров подготовиться к приему инспекторов Международного бюро выставок (Bureau International des Expositions, BIE), которые должны оценить, насколько Пхукет в состоянии принять Специализированную выставку 2028 года.

Новости Пхукета

29 Июня 2022, 01:36 PM

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу. Фото: Phuket PR

28 июня губернатор Вунсиеу провел два совещания, посвященные предстоящему визиту ревизоров из Парижа. Первая встреча прошла в новом здании Phuket Provincial Hall на Tha Kraeng Rd., вторая – в историческом комплексе на Narisorn Rd.

Официальную заявку на проведение Специализирвоанной выставки 2028 года Таиланд подал на прошлой неделе. Делегацию отправившихся в Париж тайских чиновников возглавил вице-премьер и глава Минздрава Анутин Чарнвиракун. Губернатор Наронг также вошел в состав группы, летавшей в Париж. Теперь настало время ответного визита представителей BIE.

В качестве площадки проведения выставки в 2028 году администрация Пхукета намерена использовать участок площадью 141 рай в Май-Кхао, где анонсировано строительство «международного оздоровительного центра мирового класса», о котором идет речь уже несколько лет. Впрочем, времени на финальную подготовку у Пхукета уже почти нет, инспекторы BIE должны прибыть на остров уже 25 июля и провести здесь пять дней.

«Нужно обеспечить, чтобы все сектора были готовы показать себя достойной принимающей стороной Специализированной выставки 2028 года, способной провести мероприятие гладко и в соответствии с поставленными целями», – заявил губернатор Вунсиеу 28 июня.

По словам главы провинции, Пхукет должен «максимально впечатлить» зарубежных инспекторов своей «готовностью принять Expo 2028».

«Частный сектор выражает желание поддержать администрацию провинции по всем вопросам. Сейчас ведется PR-компания среди местного бизнеса, а жителей информируют о планах Пхукета принять событие мирового масштаба, чтобы население было в курсе намерения и понимало, о чем идет речь», – заявил губернатор, ничего, в прочем, не сказав о самой выставке.

«Комитет BIE будет задавать вопросы, и мы должны быть в состоянии ответить на вопросы комитета», – заявил губетнатор Вунсиеу.

В рамках кампании по поддержке пхукетской заявки на Пхукете должен пройти забег Run for Phuket Expo 2028, сообщил губернатор. Также в ходе совещания с главой провинции был поднят вопрос о продолжающемся расширении трассы 4027 в Паклоке. Однако никакой конкретики по этим вопроса PR-служба Пхукета после совещаний 28 июня не озвучила.