Пхукет готовится встречать первый рейс из Китая

В среду, 18 января, на Пхукете должен приземлиться первый после пандемии рейс из Китая, а, возможно, и не один. На сайте FlightRadar24 указаны посадки сразу шести бортов, но анонсирован и подтвержден пока был только полет Juneyao Air. Сам аэропорт продолжает хранить молчание, равно как и администрация провинции Пхукет, хотя будет очень странно, если прибывшим китайцам не организуют торжественную встречу.

Новости Пхукета

17 Января 2023, 06:52 PM

Первые китайские туристы прибудут на Пхукет как раз к китайскому Новому году. Фото: Moshol Jpg

Согласно данным FlightRadar24, прибыть на Пхукет завтра должны рейсы авиакомпания Air Central (4:40 утра), West Air (5:00 и 8:55), Sichuan Airlines (8:10), Spring Airlines (17:55) и Juneyao Air (20:50).

Впрочем, только два последних рейса значатся в списке как полеты, которые должны начаться с 18 января. Все остальные якобы выполняются уже давно, но почему-то либо ежедневно отменяются, либо их статус неизвестен. Так что не исключено, что идущий хронологически последним рейс Juneyao станет первым и единственным. Во всяком случае, про него точно говорили, что он будет, а на сайте авиакомпании можно было купить билеты.

На прошлой неделе президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Тханет Тантипхириякит говорил Bangkok Post, что несколько авиакомпаний ведут согласнование полетов. Часть из них должны начать летать с 24 января, остальные – с неизвестных дат. Как бы то ни было, к концу января планируется восемь рейсов в день, что ровно на восемь больше, чем сейчас.

Впрочем, даже на фоне стабильных восьми рейсов нет гарантий, что изначальные прогнозы по прибытиям из Китая сбудутся. Минтуризма и Туристическое управление Таиланда (ТАТ) все еще говорят о 300 тыс. за первый квартал, но треть этого квартала уже прошла, а Таиланд пока не увидел никакого цунами китайских путешественников, потому что им не на чем лететь.

Более того, аналитики STR не фиксируют никакого «заметного роста бронирований со стороны китайского рынка в Бангкоке и Паттайе». По Пхукету ситуация не может быть более радужной просто потому, что на остров вообще нет прямых рейсов из КНР, тогда как в столичный Suvarnabhumi (обслуживающий также Паттайю) китайские самолеты пусть ограниченно, но летают.

Согласно статистике пхукетского офиса Иммиграционного бюро, с начала высокого 1 ноября через паспортный контроль в аэропорту Пхукета прошли 6,8 тыс. китайских граждан.