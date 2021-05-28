Пхукет готовится смягчить коронавирусные ограничения

Власти провинции Пхукет приняли решение с 1 июня смягчить или отменить ряд ранее введенных ограничений, направленных на сдерживание распространения коронавирусной инфекции. В частности, будут изменены правила въезда на территорию провинции.

28 Мая 2021, 06:00 PM

Фото: PR Phuket

Решение о пересмотре действующих на острове ограничений было принято на заседании Пхукетского комитета по эпидемиологии 27 мая. Среди прочих участие в заседании принимали вице-губернаторы Пичет Панапонг и Пияпонг Чувонг, а также глава административной организации провинции Пхукет (OrBorJor) Реват Арироб. Официальный приказ о смягчении ограничений ожидается в ближайшее время.

Въезд на Пхукет

Власти Пхукета оставили в силе требование о том, что въезд на Пхукет автомобильным транспортом возможен только по предъявлению справки о полной вакцинации или документа об отрицательном анализе на коронавирус. Однако если сейчас справка об анализе действительна только в течение 72 часов после теста, то с 1 июня срок будет увеличен до семи дней. Тест можно пройти методом ПЦР или экспресс-анализа на антитела. Требование о наличии справки распространяется и на детей. В случае отсутствия документом о вакцинации или отрицательном анализе на COVID-19 въезжающий должен провести 14 дней на самоизоляции.

Для прибытия воздушным транспортом также необходима справка о вакцинации или отрицательном результате теста на коронавирус. Однако на детей до 5 лет это требование не распространяется.

Официальные лица не уточнили, где нужно предъявлять документы (в аэропорту вылета или прилета), а также не коснулись вопроса о том, могут ли авиапассажиры прибыть на остров на условии последующей двухнедельной самоизоляции. Сейчас эта опция доступна только тем, кто приезжает автомобильным транспортом.

Ограничения для бизнеса

С 1 июня вернуться к работе смогут многие из ранее закрытых заведений. Однако PR-служба Пхукета подчеркнула, что открытия баров и пабов не планируется. Останется в силе и запрет на алкоголь в заведениях общепита. Тайские школы также останутся закрытыми до 14 июня.

Открыться с 1 июня могут:

Спа и массажные салоны

Салоны татуировки и пирсинга

Заведения «предсказателей судьбы»

Центры продажи амулетов

Центры рыбалки

Центры дайвинга и сноркелинга

Ярмарки на пешеходных улицах, рынки, магазины розничной и оптовой торговли

Частные детские сады и ясли

Продуктовые магазины с опцией кафе

Стадионы, парки, спортивные площадки, общественные пространства (без большого скопления людей или присутствия зрителей)

Крытые спортивные залы и фитнес-центры

Поля для гольфа и тренировочные площадки для гольфистов (без массового скопления людей и проведения соревнований)

Салоны красоты, студии маникюра, магазины, торгующие средствами для снижения веса

Парикмахерские салоны (разрешены лишь стрижка и укладка волос)

Центр ухода за домашними животными.

Все заведения должны строго соблюдать требования и стандарты Минздрава по предотвращению распространения коронавируса.







