Пхукет готовится провести Phukethon, крупнейший марафон в истории острова Администрация Пхукета, Move Asia и Yoshimoto Entertainment планируют провести на острове трехдневный фестиваль бега с 10 тыс. участников. Новости Пхукета 12 Сентября 2017 16:10:24 Фестиваль Phukethon 2017, который по замыслу организаторов должен собрать рекордные 10 тыс. участников, пройдет на Пхукете с 8 по 10 декабря. Центром фестиваля станет парк в Сапан-Хине, а главным событием – забег на марафонскую дистанцию, в ходе которого атлетам предстоит покорить вершину мыса Промтхеп на юге острова. Так что со спортивной точки зрения событие можно назвать не имеющим аналогов. Все существующие сейчас марафоны проводятся на ровной земле, а единственный горный забег имеет гораздо менее протяженный маршрут. Во вторник, 5 сентября, на мысе Промтхеп состоялась официальная пресс-конференция, посвященная предстоящему спортивному мероприятию. Участие в ней приняли губернатор Норрапхат Плодтхонг, замглавы Спортивного управления Таиланда Рут Сыанг-Удом, управляющий директор Move Asia Co ltd Ридуван Матни и директор по гонкам Move Asia Бунперм Интанапасат, представитель отдела маркетинговых коммуникаций A.P. Honda Co Ltd Экарат Дженкитджарончай и глава отдела маркетинга компании-производителя спортивного напитка Sponsor Наттисири Чонтисирисин. При этом среди прессы были не только тайские СМИ, но и зарубежные. Губернатор Плодтхонг заявил о готовности Пхукета принять мероприятие и подчеркнул его перспективность в плане развития туризма. «Пхукет – известный курорт с богатым наследием, так что участники мероприятия могут совместить посещение спортивного события и туризм. Это означает, что и денег стране могут принести больше, чем в случае с другими международными забегами. Экономику провинции ждет массивное финансовое вливание со стороны участников соревнований, которые проведут здесь не менее трех дней», – поделился губернатор своим видением экономических перспектив фестиваля Phukethon 2017. Участников фестиваля ждут три больших забега, носящих названия «Мыс», «Бухта» и «Старый город». Участникам первого забега предстоит покорить мыс Промтхеп. Атлеты стартуют из Сапан-Хина, доберутся до крайней южной точки острова (преодолев крутой подъем в гору на высоту в 200 м), а затем вернутся в Пхукет-Таун. Финишная линия будет находиться в Сапан-Хине. Общая протяженность дистанции – 42,2 км (полный марафон) Участники второго забега направятся из Сапан-Хина к бухте Макхам и глубоководному порту на мысе Панва, откуда также вернутся в Сапан-Хин. Протяженность этого маршрута – 21,1 км (полумарафон). Третий маршрут будет целиком проложен по Старому городу, включая исторический улицы Thalang Rd., Phang Nga Rd. и Phuket Rd. Протяженность этого маршрута составит 10 км (мини-марафон). Губернатор предупредил, что в связи с проведением забега на шесть часов Пхукет-Таун будет закрыт для движения транспорта. «Пхукет объявит 10 декабря днем без автомобилей, чтобы поддержать марафон и облегчить его проведение», – предупредил глава провинции. Перечисленные выше забеги потребуют от атлетов высокого уровня спортивной подготовки. Для участников любительского уровня будет проведена серия забегов 9 декабря. В этот день, в частности, клуб Thanyapura организует традиционный красочный забег в Сапан-Хине (доступные дистанции – 1 км, 2 км и 5 км), а на пляже Най-Харн пройдет «Забег медуз» – Jelly Fish Beach Run. В течение всех трех дней фестиваля – с 8 по 10 декабря – в Сапан-Хине будет работать спортивная выставка Running Expo, где среди прочего будет представлена одежда и аксессуары Asics, Under Amour, Altera, On, HOKA, Saucony, la sportiva, Vibram и других спортивных брендов. Кроме того, 9 сентября в Сапан-Хине пройдет фестиваль еды и музыки «Рыбацкая деревня», где участники Phukethon 2017 смогут познакомиться с местной культурой и гастрономией. Впрочем, местных жителей и туристов на мероприятии тоже ждут. «Мы ожидаем не менее 10 тыс. атлетов на Phukethon 2017. Чтобы привлечь больше на Phukethon больше местных участников, мы предлагаем бегун из 14 южных провинций Таиланда специальные билеты, которые значительно дешевле обычных. И к настоящему моменту более 3000 спортсменов из легкоатлетических ассоциаций юга страны уже подтвердили участие», – рассказал на пресс-конференции Бунперм Интанапасат из Move Asia. Также, по его словам, оргкомитет Phukethon 2017 наладил партнерство с организаторами марафонов в Пекине (Китай) и на Окинаве (Япония) для «обмена атлетами». Плюс подстегнуть интерес к мероприятию должно участие в нем тайских телезвезд и спортсменов. При этом транслироваться событие будет не только по тайским телеканалам, но и по зарубежным. Что касается взносов за участие, то здесь организаторы Phukethon сделали выбор в пользу гибкой сетки из четырех категорий. К примеру, участие в марафоне обойдется атлету-иностранцу в 3500 бат, экспату – в 2000 бат, гражданину Таиланда – в 1500 бат, а спортсмену из южных провинций страны – в 800 бат. До 15 сентября билеты предлагаются со скидкой. Взносы за полумарафон – 2800 бат, 1500 бат, 1200 бат и 600 бат соответственно. За гонку на 10 км – 1500 бат, 1000 бат, 700 бат и 400 бат. Взнос за участие в пляжном забеге – 500 бат для всех. Стоимость участия в красочном забеге зависит от дистанции: 650 бат за 5 км, 550 бат за 2 км и 450 бат за 1 км. При регистрации до 15 сентября включительно действуют скидки. Победителей трех основных забегов ждут не только кубки, но и приятные денежные призы. К примеру, победитель марафона получит 30 тыс. бат призовых, апобедитель полу-марафона – 15 тыс. При этом предусмотрен отдельный призовой фонд в общем зачете и только среди тайских участников. Денежные призы будут вручаться атлетам, занявшим места с первого по пятое в каждой из гонок. Всех, кто пересечет финишную линию в гонках на 42,2 км и 21,1 км также ждут памятные футболки. Зарегистрироваться на участие в забегах можно на сайтах Runlah и Go to Race, а также в инфоцентре Phukethon, находящемся рядом с пхукетским офисом Спортивного управления Таиланда в Сапан-Хине. Также регистрацию можно пройти в офисе Khaimook Andaman Association. Больше информации на www.phukethon.com и www.facebook.com/Phukethon.