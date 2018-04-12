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Пхукет готовится проститься с Томом Ховардом

Церемония прощания с энтузиастом яхтенного дела Томам Ховардом, ушедшим из жизни 9 марта, состоится завтра, 15 апреля.

Новости Пхукета

14 Апреля 2018 09:00:00

Энтузиаст яхтенного дела Том Ховард ушел из жизни 9 апреля в больнице Хуа-Хина.
Энтузиаст яхтенного дела Том Ховард ушел из жизни 9 апреля в больнице Хуа-Хина.

Похоронная церемония и кремация состоятся 15 апреля в храме Wat Tai на Chao Fa East Rd. в Чалонге (Wat Ladthiwanaram). Начало мероприятий – в 11:00. После обеда память Тома Ховарда почтят на мероприятии в Phuket Yacht Club, находящемся неподалеку от указанного храма.

Том Ховард постоянно проживал на Пхукете с 2002 года, после того как закончил карьеру в IT-отрасли в Великобритании. Том был поклонником классических яхт и активно участвовал в жизни местного яхтенного сообщества. В частности, многим известны отреставрированные им лодки Seraph и Marie G.

«Новости Пхукета» выражают соболезнования родным и близким Тома Ховарда.
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