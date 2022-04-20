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Пхукет готовится принять гостей Thailand Travel Mart 2022

Администрация Пхукета обратилась к жителям острова с просьбой «подготовиться» к встрече гостей туристической ярмарки Thailand Travel Mart (TTM+ 2022), которую остров будет принимать 8-10 июня. Ожидается, что мероприятие посетят более 350 представителей различных туристических агентств и профильных средств массовой информации со всего мира, и Пхукет хотел бы произвести на них самое лучшее впечатление.

Новости Пхукета

20 Апреля 2022, 11:00 AM
Отраслевая ярмарка Thailand Travel Mart 2022 пройдет на Пхукете с 8 по 10 июня. Фото: PR Phuket

Отраслевая ярмарка Thailand Travel Mart 2022 пройдет на Пхукете с 8 по 10 июня. Фото: PR Phuket

Во вторник, 19 апреля, власти острова провели совещание рабочей группы по организации отраслевой ярмарки под председательством вице-губернатора Пичета Панапонга. Выступая перед собравшимися он подчеркнул, что ярмарка не проводилась два года из-за пандемии коронавируса, так что Пхукету выпала честь «возрождать» событие.

Среди участников совещания были глава пхукетского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Нантхасири Роннасири, президент административной организации провинции (OrBorJor, PPAO) Реват Арироб, глава местного отделения Минздрава (РРНО) Кусак Кукиаттикун и другие официальные лица, сообщает PR-служба Пхукета.

Говоря о грядущем мероприятии, вице-губернатор Панапонг указал, что остров был первой провинцией Таиланда, открывшейся для иностранцев без обязательного карантина в рамках программы Sandbox. Чиновник заявил о необходимости развивать успех острова как лидирующего в Таиланде туристического направления, умело сочетающего туризм и стандарты эпидемиологической безопасности.

«На Пхукете сильная система общественного здравоохранения. Есть аэропорт и отели соответствующих стандартов для приема участников ярмарки. Цель Пхукета как принимающей TTM+ 2022 стороны – продвигать идею готовности острова встречать гостей, быть первоклассным курортом и играть важную роль в развитии туристической отрасли Таиланда», – заявил господин Панапонг.

Вице-губернатор подчеркнул, что во время визита на остров участники ТТМ+ 2022 будут свободно перемещаться по территории провинции, оценивать качество туристических достопримечательностей и услуг.

Президент OrBorJor Реват Арироб добавил, что ТТМ+ за годы проведения зарекомендовала себя как событие, в котором принимает участие большое количество представителей зарубежного турбизнеса. Глава OrBorJor добавил, что его организация уже утвердила бюджет в 4 млн бат на организацию мероприятия.

«Мы просим жителей Пхукета быть гостеприимными хозяевами своего общего дома и достойно встретить представителей более 350 организаций и средств массовой информации со всего мира, которые приедут на Thailand Travel Mart», – заявил он.

 

 

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