Пхукет готовится отметить Лой Кратонг

До фестиваля Лой Кратонг, выпавшего в этом году на 11 ноября, осталось меньше двух недели, и муниципалитеты Пхукета начали анонсировать запланированные на этот день мероприятия.

Новости Пхукета

29 Октября 2019, 12:49 PM

Фото: Phuket PR Department

Главным элементом фестиваля Лой Кратонг, разумеется, является вечерний запуск по воде цветочных лодочек-кратонгов, которые, согласно поверью, уносят с собой все беды и невзгоды, выпавшие человеку за год. Впрочем, этим список традиционных мероприятий в Лой Кратонг не ограничивается.

Административная организация провинции Пхукет (OrBorJor) будет праздновать Лой Кратонг у пирса в Чалонге. Мероприятия начнутся в 7:00 утра, когда собравшиеся вручат подношения буддистским монахам и получат от них благословения. Среди других событий стоит отметить гонки на лодках-лонгтейлах в по заливу Чалонг-Бэй и вечерний конкурс красоты «Нанг Ноппамат» в честь одноименной придворной дамы и красавицы, которую называют основоположницей традиции делать на Лой Кратонг цветочные лодочки. Кроме того, на вечер в Чалонге запланирован концерт с участием молодежных творческих коллективов.

Муниципалитет Раваи, как и в прежние годы, будет отмечать Лой Кратонг 10 и 11 числа на острове посреди озера у пляжа Най-Харн. Стоит отметить, что конкурсов красоты там будет сразу два – взрослый «Нанг Ноппамат» и детский «Ну Ной Ноппамат». Также муниципалитет Раваи проведет конкурс самых красивых и оригинальных кратонгов.

Муниципалитет тамбона Чернг-Талей будет проводить Лой Кратонг на территории пхукетской Лагуны. Мероприятия пройдут на площадке, известной как Laguna Grove, и будут включать конкурс вокала, конкурс на самый красивый кратонг и выступления местных музыкальных коллективов. Также для гостей споют тайский певец По Анноп и школьный коллектив тайской музыки из Накхон-Сри-Тхаммарата.

Муниципалитет Срисунтхорна праздничные мероприятия будут проходить в местном парке у Института развития трудовых навыком с 8 по 11 ноября. Четырехдневная ярмарка будет посвящена истории Пхукета, в частности временам оловянной лихорадки, и будет включая серию концертов и историческую выставку. Мэр Срисунтхорна уже обратился к посетителю с предложением приходить на ярмарку в традиционных тайских нарядах.

Другие муниципалитеты пока не сообщили о том, что они планируют на Лой Кратонг.