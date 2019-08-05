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Пхукет готовится отметить День матери

Официальные лица Пхукета получили распоряжение начать подготовку к торжественным мероприятиям в честь дня рождения Королевы Сирикит, матери Его Величества Рамы Х. День рождения Королевы-Матери Сирикит, которой 12 августа исполнится 87 лет, также является в Таиланде национальным Днем матери.

Новости Пхукета

5 Августа 2019, 11:12 AM
Фото: Архив Royal Household Bureau

Фото: Архив Royal Household Bureau

Совещание, посвященное подготовке к празднованию дня рождения Королевы-Матери, прошло в здании администрации провинции 1 августа, председательствовал на встрече вице-губернатор Пракоб Вонгкманирунг.

Господин Вонгкманирунг довел до собравшихся распоряжение постоянного-секретаря Офиса премьер-министра, согласно которому каждое государственное ведомство должно провести 12 августа торжественные мероприятия в честь дня рождения Королевы Сирикит. В свою очередь, Министерство внутренних дел призвало украсить дома, офисы и здания государственных ведомств портретами Королевы-Матери, национальными флагами, Королевскими штандартами, голубыми и желтыми лентами. Флаги, ленты и портреты Королевы должны оставаться на своих местах вплоть до 19 августа.

Торжества в честь Королевы-Матери начнутся с религиозных церемоний в 7:15 утра 12 августа. Церемонии с участием представителей пять конфессий (буддизм, ислам, христианство, индуизм и сикхизм) пройдут в Phuket Provincial Hall.
В 9:00 будут открыты книги пожеланий Королеве Сирикит, записи в которых смогут оставить все желающие.

Вечерние церемонии в честь Королевы-Матери состоятся на территории пхукетского кампуса Университета Раджабхат. В 18:30 жители Пхукета отдадут дань уважения Королеве Сирикит, а в 19:30 проведут традиционную свечную церемонию.

Согласно традиции, 12 августа состоится и серия благотворительных мероприятий, включая уборку парков и каналов, а также бесплатный обед для престарелых.

Поскольку день рождения Королевы-Матери является нерабочим днем, офисы государственных ведомств, учреждений и компаний будут закрыты. В частности, в следующий понедельник не будут работать Иммиграционное бюро, Департамент наземного транспорта, Земельный департамент и другие. Запрет на продажу алкоголя вводиться не будет.

 

 

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