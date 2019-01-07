Пхукет готовится отметить День детей

Жители Пхукета готовятся отпраздновать День детей, выпавший в этом году на 12 января. Праздничные мероприятия проведут как местные муниципалитеты, так и многие другие организации и компании.

Новости Пхукета

7 Января 2019, 04:23 PM

Фото: Архив The Phuket News

По традиции детский праздник планирует провести региональное командование ВМФ, штаб которого находится на мысе Панва. Моряки ждут детей в гости с 8:00 утра до 15:00 дня. Малыши смогут понаблюдать за спасательной операцией на воде, подняться на борт боевого корабля, ознакомиться с экспозицией вооружения, используемого моряками.

Также большой праздник пройдет в здании администрации провинции Phuket Provincial Hall в Пхукет-Тауне. Большая ярмарка продлится с 9:00 до 15:00. Среди прочего (и также в соответствии с традицией) дети смогут посидеть в кресле губернатора.

Детский праздник запланирован и в международном аэропорту Пхукета. Ярмарка с едой, напитками, фокусами и шоу-программой пройдет в терминале Х старого здания аэропорта.

Состоится и традиционная ярмарка в Сапан-Хине, которую проведет муниципалитет Пхукет-Тауна. С 8:00 до 12:00 гостей ждет насыщенная развлекательная программа, а также лотерея с разнообразными призами.

Патонг будет отмечать День детей в Лома-Парке. Муниципалитет курортного города заготовил более 4 тыс. подарков для гостей. Кроме того, в парке оборудуют сразу 16 мини-сцен, где будут выступать разные творческие коллективы. Также участников праздника ждет бесплатное угощение и напитки.

Жители Чалонга смогут отметить праздник на территории здания муниципалитета, расположенного на дороге, проходящей за храмом Wat Chalong. Организаторы обещают бесплатную еду и напитки, шоу-программу и различные развлечения для детей.

Муниципалитет тамбона Срисунтхорн будет праздновать День детей в парке, находящемся неподалеку от Института развития трудовых навыков. На ярмарке детей ждет угощение, подарки и развлекательная программа.

Также 12 января праздник пройдет в парке на Patthana Thongthin Rd. в Вичите. Там тоже планируется ятренняя ярмарка с развлекательной программой и подарками для детей.

Выделяет из общего ряда программа пхукетского кампуса университета Rajabhat, где отмечать День детей будут вечером. Гостей там ждут с 17:00 до 20:00.