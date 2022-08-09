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Пхукет готовится отметить 90-летие Королевы Сирикит

Официальные лица Пхукета готовятся к торжествам по случаю дня рождения Королевы Сирикит, матери правящего монарха Рамы Х. Королеве-Матери в пятницу, 12 августа, исполняется ровно 90 лет.

Новости Пхукета

9 Августа 2022, 04:09 PM
День рождения Королевы Сирикит. Изображение: Департамент PR Таиланда

День рождения Королевы Сирикит. Изображение: Департамент PR Таиланда

Участники официальных торжеств соберутся в 7:00 утра в здании администрации провинции (Phuket Provincial Hall) на Tha Kraeng Rd. в Пхукет-Тауне. В 7:30 начнется первая церемония, которую возглавит губернатор провинции Наронг Вунсиеу.

Религиозная церемония пяти конфессий запланирована на 9:09, она пройдет в здании конференц-зала при административном комплексе на Tha Kraeng Rd. Участники соберутся там в 8:30.

В 17:30 здание конференц-зала снова наполнится людьми. В 18:00 там снова отдадут дань уважения Королеве-Матери, а в 19:19 зажгут свечи в честь нее.

День рождения Королевы Сирикит также является тайским Днем Матери и общенациональным выходным днем. По этой причине 12 августа не будут работать офисы государственных ведомств, таких как Иммиграционное бюро, Департамент наземного транспорта, Департамент трудоустройства, окружные управы и другие.

Большинство частных и государственных компаний также работать не будут. Основные офисы банков будут закрыты, но банковские услуги можно будет получить в отделениях при торговых центрах. Официальным запретом на продажу спиртного День Матери не сопровождается.

 

 

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