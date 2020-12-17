Пхукет готовится к ярмарке Красного Креста

Ежегодная ярмарка Красного Креста пройдет на Пхукете с 26 декабря по 6 января. Соответствующее заявление было сделано по итогам прошедшего 16 декабря совещания, посвященного вопросам организации мероприятия.

Новости Пхукета

17 Декабря 2020, 01:41 PM

Президент пхукетского офиса Красного Креста Ванди Вунсиеу.

Как заявил вице-губернатор Викром Джактхи, подготовка к ярмарке уже началась. Традиционно мероприятие является массовым и продолжительным: для посетителей работают лотки с едой и продуктами, аттракционы для детей, также в рамках события проводятся концерты и большая благотворительная лотерея на нужды Красного Креста.

Время от времени официальные лица придумывают ярмарке новые названия и слоганы, однако в этот раз обошлось без изменений. Как и год назад, жители острова приглашаются на «Ярмарку хороших пхукетских продуктов». Местом проведения по-прежнему будет Сапан-Хин.

Нынешняя ярмарка станет первой для новой руководительницы пхукетского офиса Красного Креста Ванди Вунсиеу (пост традиционно получает супруга действующего губернатора, а Наронг Вунсиеу приступил к службе на острове в этом году).

«В результате пандемии COVID-19, очень сильно сказавшейся на экономике Пхукета, нам придется проводить ярмарку по-новому, адаптируясь к текущей ситуации. На прошедшей встречи был провен обмен идеями и назначены задачи представителям задействованных ведомство, чтобы они могли подготовиться к выполнению своих обязанностей на ярмарке», – заявила госпожа Вунсиеу.

При этом ничего не было сказано о традиционной большой лотереи, в ходе которой собираются средства на локальные инициативы Красного Креста и проекты за пределами провинции.

В прошлом году главным призом лотереи был таунхаус в Таланге стоимостью в 2,29 млн бат. Вторым призом был автомобиль Toyota Yaris ATIV 1.2 j ценой в 700 тыс. Призами третьего уровня стали два мотоцикла Honda Wave 110i. Также были разыграны ювелирные изделия и бытовая техника.

В настоящий момент неизвестно, какие именно меры эпидемиологического контроля и защиты будут действовать на ярмарке. С одной стороны, глава Департамента эпидемиологии Минздрава Опат Канкавинпонг ранее объявил, что проведение массовых событий в Новый год разрешено. При этом глава правительства Прают Чан-Оча позже предложил ввести на подобных мероприятиях специальное зонирование, чтобы разделить публику на небольшие группы, которые можно будет проверять и контролировать. Конкретные меры должны обсуждаться в Бангкоке сегодня.







