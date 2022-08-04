Глава Управления по развитию малого и среднего бизнеса (OSMEP) Вирапонг Малай посетил Пхукет и провел совещание, посвященное подготовке к проведению 28-й министерской встречи стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по малому и среднему бизнесу. Мероприятие должно пройти 5-10 сентября в SAii Laguna Phuket.

Новости Пхукета

Пхукет готовится к встрече министров АТЭС по малому и среднему бизнесу. Фото: PR Phuket

Пхукет готовится к встрече министров АТЭС по малому и среднему бизнесу. Фото: PR Phuket

Пхукет готовится к встрече министров АТЭС по малому и среднему бизнесу. Фото: PR Phuket

Пхукет готовится к встрече министров АТЭС по малому и среднему бизнесу. Фото: PR Phuket

Пхукет готовится к встрече министров АТЭС по малому и среднему бизнесу. Фото: PR Phuket

Пхукет готовится к встрече министров АТЭС по малому и среднему бизнесу. Фото: PR Phuket

Пхукет готовится к встрече министров АТЭС по малому и среднему бизнесу. Фото: PR Phuket

«Пхукет был выбран местом проведения встречи с учетом потенциала провинции в плане приема зарубежных министров по вопросам функционирования малого бизнеса, считающегося передовой линией национальной экономики», – заявил господин Малай на совещании 3 августа.

«В OSMEP уверены, что по результатам встречи будет получена различная информация, которая послужит ценными рекомендациями для всех вовлеченных секторов по вопросам развития малого и среднего бизнеса, его всестороннего и устойчивого восстановления и интеграции в глобальные цепочки поставок, что позволит подготовиться к вызовам, которые возникнут в будущем», – добавил глава OSMEP.

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу пояснил, что в рамках сентябрьского мероприятия пройдет не только непосредственно встреча министров стран АТЭС, но и другие мероприятия.

«На площадке мероприятия также будет организована демонстрация малых и средних компаний, созданных в рамках зеленой биоцикличной модели. Параллельно будут проведены другие события, призванные показать потенциал Таиланда и его готовности двигаться вперед в экономическом плане после коронавирусного кризиса», – заявил глава провинции.

Губернатор также пообещал продемонстрировать «выдающиеся качества Пхукета, будь то туристические объекты, кулинария или культурно-исторические аспекты жизни старого города».

«Все они важны для нас как элементы мягкой силы», – заявил господин Вунсиеу.

«Мы будем принимать туристов со всего мира, включая потенциальных операторов малого и среднего бизнеса, которые являются главной движущей силой экономики провинции», – добавил губернатор.

При этом именно малый и средний бизнес Пхукета особо пострадал во время коронавирусного кризиса, когда объем экономики острова сократился на 83%.

В октябре прошлого года представители данного сегмента бизнеса обратились к OSMEP за помощью, в частности, попросив упрощенного доступа к кредитам по низким ставкам без соблюдения жестких требований, предъявляемых в таких случаях властями. Еще одна просьба состояла в создании особого фонда поддержки, чтобы малый и средний бизнес мог оперативно начать обслуживать туристов.