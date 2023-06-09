Пхукет готовится к визиту Короля и Королевы

Власти Пхукета приглашают всех жителей и гостей провинции приветствовать Короля Раму Х и Королеву Сутхиду в ходе их визита на остров в это воскресенье. Его Величество Маха Вачиралонгкорн и Ее Величество Сутхида, как ожидается, прибудут во второй половине дня 11 июня. Точное расписание визита пока не озвучено, но подтверждено время и место главной церемонии с участием Короля и Королевы – 17:00 вечера, здание администрации провинции и апелляционного суда на Tha Kraeng Rd. в Пхукет-Тауне. Также точки встречи будут организованы на маршруте следования Королевского кортежа.

Новости Пхукета

10 Июня 2023, 09:00 AM

Официальные лица и рядовые жители Пхукета готовятся привествовать Раму Х на острове. Изображение: PR Department of Thailand, Region 5

Визит Короля и Королевы был в очередной раз подтвержден 9 июня. В частности, пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket) опубликовал видео, посвященное подготовки провинции к приезду монарха и его супруги.

Также было опубликовано приглашение на церемонию открытия здания администрации провинции (Provincial Hall) и закладки первого камня нового здания апелляционного суда (Court of Appeal Region 8). Отдельно власти опубликовали приглашение на участие во встрече Королевского кортежа на маршруте.

На момент подготовки этого материала еще не все детали были утверждены и озвучены, но однозначно было подтверждено, что все желающие увидеть Раму Х и Королеву Сутхиду смогут это сделать. По всей видимости, это относится и к тем, кто хочет посетить основную церемонию, но не успел, забыл или не смог подать заявку в муниципалитет Пхукет-Тауна до 1 июня. Во всяком случае, власти не сказали, что без этого допуска не будет.

Основное событие в Пхукет-Тауне

Мероприятие у Provincial Hall и Court of Appeal Region 8 начнется в 17:00, но гостей просят приезжать к 14:00, поскольку предполагается прохождение различных процедур контроля и регистрации. Власти провинции ранее говорили, что будет организован трансфер от спорткомплекса в Сапан-Хине, но в последних публикациях он не упомянут. Как и в случае с другими моментами, по которым нет ясности, «Новости Пхукета» обновят этот материал, при получении четкой информации.

Власти озвучили следующий набор правил для желающих посетить церемонию на Tha Kraeng Rd., в которой будут принимать участие Король Маха Вачиралонгкорн и Королева Сутхида:

Пожалуйста, оденьтесь подобающе торжественному случаю. Приветствуется одежда королевского желтого цвета и традиционные пхукетские наряды.

Возьмите с собой паспорт. Также необходимо иметь медицинскую маску.

Время сбора – 14:00, поскольку потребуется время на прохождение процедур контроля.

Фотографирование разрешено, но, пожалуйста, воздержитесь от селфи.

Приветствовать Их Величеств следует уважительным тайским поклоном.

С собой разрешается иметь портреты Короля и Королевы, тайские флаги, Королевские штандарты, Королевские монограммы, зонты, головные уборы, а также светодиодные баннеры с подобающими случаю символами и надписями.

Приветствие на маршруте кортежа

Также жители и гости Пхукета могут приветствовать Раму Х и его супругу на маршруте следования их кортежа из аэропорта до Пхукет-Тауна и обратно. Пхукетский офис Департамента связей с общественностью опубликовал следующий список локаций, где будут организованно проходить встреча кортежа и приветствие Его Величества и Ее Величества после прибытия на Пхукет и на обратном пути:

Международный аэропорт Пхукета ;

; Иммиграционный центр в аэропорту ;

; Окружная управа Таланга ;

; Исламская школа Muslim Wittaya Phuket School в Кату ;

Muslim Wittaya Phuket School ; Пхукетский офис Департамента сырьевой отрасли и шахт ;

; Апелляционный суд по восьмому региону ;

; Здание администрации провинции;

Торговый центр Robinson Lifestyle;

Robinson Lifestyle; Пхукетский центр управления воздушным движением ;

; Международный аэропорт Пхукета .

Официальные лица пока не озвучили точное время, когда кортеж будет проезжать те или иные конкретные точки («Новости Пхукета обновят статью после получения информации). Однако муниципалитет района Тхепкрасаттри, где находится окружная управа Таланга, уже пригласил людей приезжать к 14:00. Как и в случае с основным меропритием, предполагается прохождение регистрации и контроля, но предварительная запись не обязательна.

Назначенный на 11 июня визит Его Величества Рамы Х и Ее Величества Королевы Сутхиды – редкая, если не уникальная, возможность для жителей острова приветствовать у себя Короля Таиланда.

Его Величество Пхумипон Адульядет Великий (Рама IX, отец нынешнего монарха) был на острове четырежды. В последний раз он почтил Пхукет визитом в 1973 году, то есть ровно полвека назад.

Его Величество Маха Вачиралонгкорн после коронации в 2019 году пока еще не посещал Пхукет в статусе именно монарха.