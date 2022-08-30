Пхукет готовится к Вегетарианскому фестивалю

Ежегодный Вегетарианский фестиваль пройдет на Пхукета с 26 сентября по 4 октября, и провинция уже начала подготовку к мероприятию. Церемонии вновь будут проводиться с соблюдением усиленных мер коронавирусной защиты, включая масочный режим и регулярные тесты на COVID-19.

Новости Пхукета

30 Августа 2022, 11:24 AM

Масонг на процессии в ходе прошлогоднего Вегетарианского фестиваля на Пхукете. Фото: Radio Thailand Phuket

О том, что жесткие требования эпидемиологической безопасности останутся в силе, было объявлено на совещании, прошедшем 29 августа в пхукетском офисе Минздрава (РРНО).

Председательствовал на встрече вице-губернатор Амнуай Пинсуван, одним из главных докладчиков была глава пхукетского офиса Минкультеры Чантана Ситтхипхан. Именно она объявила о том, что жителям острова придется вспомнить подзабытую аббревиатуру DMHTTA – дистанцирование, маски, мытье рук, проверка температуры, тесты на коронавирус, регистрация через приложение Mor Chana.

Также все участники ритуалов должны быть привиты от коронавируса (минимум две дозы вакцины) и будут обязаны раз в три дня сдавать тесты на антитела (АТК). В случае положительного анализа, как отметила госпожа Ситтхипхан, участник «будет помещен в карантин и отправлен в медицинское учреждение». Глава пхукетского офиса Минкультуры не сообщила подробностей о продолжительности карантина и месте его прохождения. Ответственными за соблюдение мер по защиты от COVID-19 во время фестиваля будут участвующие в нем китайские храмы.

«Люди, участвующие в мероприятиях в храмах, должны постоянно быть в масках и соблюдать меры защиты DMHTTA. Администраторам храмов следует рассмотреть возможность сокращения программы мероприятий или уменьшения количества участников», – заявила госпожа Ситтхипхан.

В прошлом году от необходимости ношения масок были освобождены медиумы-масонги, считающиеся лицом Вегетарианского фестиваля. При этом им было запрещено участвовать в уличных процессиях пешком – масонгов возили на пикапах.

Кроме того, в ходе Вегетарианского фестиваля особое внимание должно быть уделено эпидемиологической безопасности и санитарным нормам при приготовлении еды. Пхукетский офис Минздрава будет проводить проверки, предупредила госпожа Ситтхипхан.

«Также запрещена продажа пиротехники, кроме тех случаев, когда она приобретается для нужд фестиваля. Использование петард запрещено, поскольку власти провинции считают это опасным», – добавила глава офиса Минкультуры.