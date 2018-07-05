Пхукет готовится к штормам

Пхукетский офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) разослал районным администрациям уведомление о необходимости приготовиться к очередному периоду плохой погоды.

5 Июля 2018 11:08:16

Фото: DDPM Phuket

В тот же день, что и уведомление DDPM (4 июля), было опубликовано и метеорологическое предупреждение тайских синоптиков. Метеорологический департамент Таиланда ожидает, что сложные погодные условия на побережье Андаманского моря сохранятся до 10 июля.

Синоптики прогнозируют обильные дожди с порывами ветра до 40-70 км/ч, высота волн в Андаманском море во время штормов может превышать три метра. Капитанам морских судов рекомендуется осуществлять навигацию с осторожностью, маломерные суда не должны выходить в море в штормовую погоду.

Окружным и районным администрациям Пхукета предписано быть готовыми ко всем чрезвычайным ситуациям, которые могут возникнуть из-за погоды. Сезонные шторма на Пхукете среди прочего сопровождаются локальными наводнениями, оползнями, обрывами линий электропередач.