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Пхукет готовится к «Семи дням опасности на дорогах» с 29 декабря по 4 января

Традиционная новогодняя неделя усиленного дорожного контроля все же состоится на Пхукете. Хотя ранее правительство заявило о разработки новой концепции борьбы за снижение аварийности в Новый год и Сонгкран, старая практика не отменяется. Непосредственно «Семь дней» все же будут – и продлятся с 29 декабря по 4 января (тогда как усиленный контроль в рамках новой стратегии запланирован на период с 22 декабря по 11 января).

Новости Пхукета

20 Декабря 2022, 06:26 PM
Новая кампания тайских властей по усиленному контролю на дорогах в Новый год не отменяет, а дополняет традиционные «Семь дней опасности». Во всяком случае, привычная семидневка все же будет, как объявила PR Phuket сегодня. Фото: Архив The Phuket News

Новая кампания тайских властей по усиленному контролю на дорогах в Новый год не отменяет, а дополняет традиционные «Семь дней опасности». Во всяком случае, привычная семидневка все же будет, как объявила PR Phuket сегодня. Фото: Архив The Phuket News

Проведение так называемых «Семи дней опасности на дорогах», то есть недельной кампании по борьбе, наоборот, за безопасность, было анонсировано на совещании под председательством вице-губернатора Анупапа Родквана Йодрабама, прошедшем 20 декабря.

«Эта встреча посвящена генерированию идей по дорожной безопасности. Это важная тема, особенно рекомендации по фиксации и передаче результатов», – отметил вице-губернатор один из приоритетов для пхукетских чиновников.

При этом в сообщении PR Phuket упоминается период с 1 по 21 декабря, который ранее заместитель пресс-секретаря правительства Трайсури Тайсаранакун называла информационно-подготовительной фазой в рамках двухэтапной стратегии по снижению аварийности. Соответственно с 22 декабря, согласно этому плану, начинается непосредственно усиленный физический контроль на дорогах.

Впрочем, власти Пхукета озвучили 20 декабря стандартную схему из трех семидневных периодов: с 22 по 28 декабря – подготовительный, с 29 декабря по 4 января – сами «Семь дней опасности, с 5 по 11 января – заключительная неделя интенсивного контроля.

Впрочем, организационные изменения не должны отразиться на самой сути кампании, которая предполагает организацию временных пунктов дорожного контроля и более серьезный контроль за соблюдением требований закона. Как правило, он заключается в интенсивной проверке участников дорожного движения на предмет наличия водительских прав и контроль за ношением шлемов мотоциклистами.

Также в рамках «Семи дней опасности» власти публикуют ежедневные отчеты о штрафах за нарушения ПДД, начиная от проездов на красный свет и езды по встречке до упомянутого отсутствия прав (иностранные удостоверения в Таиланде не признаются без МВУ) и езды на скутерах без шлемов. Последние две строки традиционно лидируют в отчетах о штрафах.

Также, как и в течение всего года, власти обещают уделять особое внимание безопасности пешеходных переходов. На Пхукете пока еще не было резонансных аварий на «зебрах», но громкое ДТП данного рода произошло год назад в Бангкоке, где полицейский на Ducati сбил переходившую дорогу женщину-врача, известную среди коллеги и друзей как «доктор Зайка». С тех пор безопасность на «зебрах» стала для властей особо важным моментом.

Также на Пхукете планируют провести 26 декабря церемонию в память о жертвах дорожных аварий, приуроченную к Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (который, впрочем, отмечается в третье воскресенье ноября). Еще одно мероприятие состоится 27 декабря. На эту дату запланирована «церемония официального открытия ежегодной кампании за снижение числа происшествий на дорожном и морском транспорте в Новый год». При этом в контексте безопасности на море никак не упомянуто 26 декабря – день азиатского цунами 2004 года, унесшего тысячи жизней в Таиланде и других странах Азии.

 

 

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