Пхукет готовится к пятому фестивалю паддлбординга В субботу, 7 апреля, на пляже Банг-Тао пройдет пятый ежегодный Thailand SUP Festival. Новости Пхукета 24 Марта 2018 15:00:00 Фото: Thailand SUP Festival. Если в низкий сезон Андаманское море радует преимущественно серферов, то прямо сейчас – всех остальных, включая яхтсменов и паддлбордеров. При этом для главного события в календаре паддлбординга на Пхукете осталось всего две недели. В субботу, 7 апреля, на пляже Банг-Тао пройдет пятый ежегодный фестиваль Thailand SUP Festival, который соберет паддлбордеров из Таиланда и других стран. В прошлом году участие в фестивале и проходящих в его рамках соревнованиях приняли 80 человек, а еще около 300 собрались на Бангк-Тао в качестве зрителей. В этом году организаторы ожидают, что показать себя на воде приедут до сотни спортсменов. Среди уже зарегистрировавшихся участников есть представители Таиланда, Сингапура, Австралии, Брунея и Китая, при этом национальный состав спортсменов к 7 апрелю расширится еще больше. В программе Thailand SUP Festival значатся индивидуальные гонки на 6 км и 2 км, командная эстафета, спринт на 200 м, а также свободные заезды, детский турнир, йога на досках и уроки паддлбординга для новичков. Гонки на 2 км и 6 км пройдут в 9 утра, пока на пляже еще не слишком жарко. Затем участников ждет отдых и ланч в LUX Beach Club, после чего программа продолжится вплоть до вечера. Под занавес дня гостей ждет ужин и награждение победителей в LUX Beach Club. Суммарный призовой фонд в этом году – 150 тыс. бат. Одновременно с фестивалем клуб Trash Hero Phuket проведет субботник на пляже Банг-Тао, который начнется в 16:00. Первой сотне зарегистрировавшихся добровольцев организаторы обещают подарки. На мероприятии также можно будет познакомиться с представителями ведущих SUP-брендов, таких как Starboard, Sunova Surfboards и BIC SUP. Местные спонсоры фестиваля – LUX Beach Club, Arinara Bang Tao Resort, Freedom Boardsports, SUP Station Thailand, Anthem Wakepark, Surfhouse Phuket, 69SLAM, Lovely Wines, The Phuket News и Phuket Live 89.5. Подробная информация и регистрация участников – на сайте www.thailandsupfestival.com