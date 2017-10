Пхукет готовится к прощанию с Рамой IX На Пхукете завершаются последние приготовления к церемонии Королевской кремации. 10 Октября 2017 15:54:00 Фото: The Phuket News В последний понедельник сентября администрация Пхукета официально пригласила всех жителей острова принять участие в церемонии Королевской кремации и отдать дань уважения ушедшему из жизни Королю Пхумипону Аудльядету. Непосредственно сама Королевская кремация состоится 26 октября в Бангкоке, однако во всех провинциях будут построены реплики Королевского крематория, где жители страны смогут возложить ритуальные цветы док май джан, которых на Пхукете изготовили уже почти полмиллиона. «Пхукет приглашает всех своих жителей присоединиться к церемонии и возложить ритуальные цветы в честь ушедшего из жизни Короля в четверг, 26 октября, начиная с 9 утра в Королевском крематории и других выделенных для этого местах по всей стране», – заявила госпожа Бусая Джайпиам, возглавляющая Управление по связям с общественностью администрации провинции Пхукет. Для прощания с Пхумипоном Адульядетом на Пхукете выделены три локации. Реплика Королевского крематория прямо сейчас возводится в Сапан-Хине, кроме того цветы док май джан можно будет возложить в храмах Wat Ket Ho в Кату и Wat Manik в Таланге. «В соответствии с резолюцией кабинета министров от 12 сентября во всех провинциях Таиланда начато строительство реплик Королевского крематория, чтобы жители всей страны могли отдать долг уважения Его Величеству Пхумипону Адульядету в день Королевских похорон», – заявила Бусая Джайпиам. Реплики Королевского крематория будут иметь фундамент в форме круга диаметром около 16 м, на котором расположится здание в форме параллелепипеда с основанием 4,5 м на 4,5 м. Высота построек составит 22,35 м (включая остроконечную крышу). Крематории будут декорированы в традиционном тайском стиле. «В каждой из 76 провинций будет построен как минимум один Королевский крематорий, который расположится в центральном округе [в случае Пхукета – в округе Мыанг-Пхукет]. В Бангкоке реплики будут возведены в девяти местах», – рассказала госпожа Джайпиам. Помогать в проведении церемоний будут многочисленные волонтеры. Регистрация добровольцев была завершена 30 сентября, и в каждой провинции в волонтерский корпус записалось по несколько тысяч человек. Большинство участников программы записались на «общую помощь», но были и специализированные направления, такие как обеспечение безопасности, связи с общественностью, транспорт, медицина. Кроме того, в каждой провинции продолжается изготовление ритуальных цветов док май джан. Эти цветы являются неотъемлемой частью Королевской кремации с XVII века, когда правителем Сиама был Король Наресуан. Цветы, представлявшие собой символ любви и уважения к ушедшему члену Королевской семьи, традиционно изготавливались из благовонного древесины дерева каламет (Mansonia gagei), известного в Таиланде под названием май чан хом. Сейчас используются другие, более доступные материалы. Главное, чтобы они были натуральными и не наносили вреда окружающей среде. Изготовление одного цветка занимает не более получаса, а в умелых руках – даже меньше. Освоить азы этого искусства можно за одно занятие, и еще до начала сезона дождей в каждую провинцию были направлены мастера, перед которыми стояла задача научить всех желающих. Как рассказала в конце сентября Бусая Джайпиам, на Пхукете местные жители уже сделали более 450 тыс. док май джан, хотя изначально официальные лица расчитывали на 438 тыс. Свою лепту в общее дело внес и губернатор Норрапхат Плодтхонг, посетивший один из первых семинаров по изготовлению ритуальных цветов. Всего же в стране планируют собрать для прощания я Пхумипоном Адульядетом 36,8 млн док май джан. Каждая провинция направит в столицу букеты док май джан, которые будут использованы в ходе церемонии в Королевском крематории в день кремации Рамы IX. Так же поступят и все посольства Таиланда за рубежом. Пхукет отправил девять своих букетов еще в сентябре, и 26 октября они будут сожжены вместе с букетами из других провинций, а также цветами, поднесенными жителями Бангкока, первыми лицами государства и другими участниками церемонии. Как рассказывал ранее вице-премьер Виссану Кре-Нгам, лично принять участие в церемонии смогут 7 тыс. человек – именно столько мест было зарегистрировано по запросу Бюро Королевского двора. Из этого числа 5 тыс. человек будут почетными гостями, а оставшиеся 2 тыс. – участниками ритуальной процессии в день Королевской кремации. Вход на площадь Санам-Луан в день церемонии будет разрешен только этим лицам, широкая публика сможет собраться в районе Национального театра. При этом доставка участников церемонии Королевской кремации к месту проведения будет осуществляться исключительно централизовано, личными автомобилями и мотоциклами пользоваться будет запрещено. Как уже говорилось выше, на Пхукете и в других провинциях поднести цветы док май джан в память о Раме IX можно будет с 9:00 утра. Сама же Королевская кремация в Бангкоке начнется позже. На 17:00 запланирована так называемая символическая церемония кремации, тогда как фактическая Королевская кремация начнется в 22:00. Еще в конце прошлого года специалисты Департамента изящных искусств, Департамента военно-морских верфей и Департамента армейской артиллерийско-технической службы приступили к реновации Королевских паланкинов, Королевских экипажей (также известных под именем колесниц) и других артефактов, которые будут использоваться в ходе процессии 26 октября. Началу работ предшествовала религиозная церемония в Национальном музее Бангкока, в ходе которой мастера получили благословение на свой труд. К началу октября Королевские паланкины и Королевские колесницы должны быть полностью готовы. Ранее сообщалось, что в реставрации нуждаются Великая колесница победы (Phra Maha Phichai Ratcharot), Малые колесницы (Wetchayanta Ratcharot и Ratcharot Noi), Золотой паланкин о трех шестах (Phra Yannamas Sam Lamkhan), Золотой паланкин о четырех шестах (Rachentharayan), Королевский паланкин о двух шестах (Phra Wo Siwikakan) и специальный «трап» Kroen Bandai Nak, при помощи которого Королевскую урну погрузят на Королевский экипаж, а затем снимут оттуда в конце процессии. Стоит отметить, что самая впечатляющая из Королевских колесниц – Phra Maha Phichai Ratcharot – была построена еще во времена Рамы I для кремации его отца в 1795 году. Двумя годами позже этот экипаж использовался во время церемонии прощания с двумя сестрами Рамы I, после чего он неизменно участвовал во всех церемония Королевских кремаций, когда тайский народ прощался с Королями, Королевами и членами Королевских семей. Длина Великой колесницы победы составляет 18 м, высота – 11,2 м, а масса – 13,7 т. 