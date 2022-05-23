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Пхукет готовится к первым круизным лайнерам после начала пандемии

С начала пандемии прошло уже больше двух лет, туризм постепенно восстанавливается, и на рынок вместе с другими предложениями возвращаются морские круизы.

Новости Пхукета

23 Мая 2022, 06:24 PM
Круизный лайнер MSC Splendida. Один из последних, посетивших Пхукет перед закрытием границ. Фото: ВМФ Таиланда

Круизный лайнер MSC Splendida. Один из последних, посетивших Пхукет перед закрытием границ. Фото: ВМФ Таиланда

Пхукет готовится к возобновлению круизного туризма. Все документы должны быть разработаны к июлю. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пхукет готовится к возобновлению круизного туризма. Все документы должны быть разработаны к июлю. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пхукет готовится к возобновлению круизного туризма. Все документы должны быть разработаны к июлю. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пхукет готовится к возобновлению круизного туризма. Все документы должны быть разработаны к июлю. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пхукет готовится к возобновлению круизного туризма. Все документы должны быть разработаны к июлю. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пхукет готовится к возобновлению круизного туризма. Все документы должны быть разработаны к июлю. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

23 мая на Пхукете прошло межведомственное совещание, посвященное возобновлению круизного туризма. Встречу провел капитан Тхаммават Малайсукарин из третьего регионального командования ВМФ. В частности, официальным лицам предстоит оперативно выработать стандартизированные операционные процедуры по приему пассажиров круизных лайнеров. Они должны быть готовы к 1 июля.

Выступая перед участниками встречи, капитан Малайсукарин напомнил, что перед пандемией Пхукет ежегодно принимал по 200 лайнеров со средним числом пассажиров в районе 2 тыс. на судно. Гости приносили экономике острова в среднем 800 млн бат дохода в год.

«Ожидается, что в ближайшем будущем большие круизные суда будут вновь курсировать по Андаманскому морю, а количественные показатели вернуться к тем, что были до пандемии», – заявил капитан Малайсукарин.

Офицер добавил, что «напряжение в Европе и России» также может стимулировать у туристов интерес к Азиатско-Тихоокеанскому региону, кроме того есть потенциал у рынков Австралии и Новой Зеландии.

Как отметил господин Малайсукарин, уже в июне в Таиланд должен прибыть лайнер Spectrum of the Seas из Сингапура. Судно является первым представителем класса Quantum Ultra, текущим оператором 16-палубного корабля длиной в 347 м является компания Royal Caribbean International. Лайнер рассчитан на отдых 4,9 тыс. пассажиров.

Напомним, что в марте этого года на Пхукет прилетал посол Сингапура Кевин Чеок, который встречался с губернатором Наронгом Вунсиеу и обсуждал с ним возобновление туризма, включая круизный. Как отмечал господин Чеок, в последнем перед пандемией 2019 году Пхукет принял около 110 круизных лайнеров из Сингапура, на которых прибыли 250 тыс. человек. Посол выражал надежду на возобновление круизов, а губернатор Вунсиеу в ответ заверял, что Пхукет сделает все, чтобы это произошло.

«Пхукет готов позаботиться о туристах, которые приедут на остров. Намерение Таиланда состоит именно в этом: с заботой принимать туристов, которые приезжают на отдых и помогают восстанавливать тайскую экономику как только возможно», – говорил губернатор Вунсиеу

Также глава провинции подчеркивал, что еще в марте официальные лица из профильных ведомств получили указания начать работу над проектом правил организации круизов в условиях COVID-19, чтобы стандарты были готовы к тому моменту, когда придет время их применять.

 

 

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