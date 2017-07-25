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Пхукет готовится к первому марафону Phukethon

Пхукетский офис Спортивного управления Таиланда (SAT) объявил о проведении первого уличного марафона на Пхукете в ноябре этого года. Мероприятие, получившее название Phukethon 2017, состоится на острове 8-10 декабря

Новости Пхукета

25 Июля 2017 14:16:09

Фото: PR Dept
Фото: PR Dept

Участникам предстоит проверить себя на непростом маршруте, который начнется от парка в Сапан-Хине. Атлеты пробегут по улицам Старого города, после чего направятся к храму Wat Chalong, а оттуда – в Раваи. Финиш будет находиться на мысе Промтхеп, самой южной точке Пхукета.

Цель марафона – стимулирование интереса к главным туристическим достопримечательностям провинции. Улицы, по которым пройдет маршрут, на время забега должны быть перекрыты.

 

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