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Пхукет готовится к новым дождям с угрозой наводнений

Власти Пхукета распространили очередную серию предупреждений об ожидающихся на юге Таиланда сильных дождях с возможностью наводнений в период с 8 по 11 декабря. Непогоды ожидают и Метеорологический департамент Таиланда (TMD), и Национальное управление водных ресурсов (ONWR), которое, среди прочего, занимается и предотвращением наводнений.

Новости Пхукета

6 Декабря 2022, 06:45 PM
Дожди на Пхукете в понедельник, 5 декабря. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дожди на Пхукете в понедельник, 5 декабря. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Предупреждение ONWR от 6 декабря. Фото: ONWR

Предупреждение ONWR от 6 декабря. Фото: ONWR

Предупреждение ONWR от 6 декабря. Фото: ONWR

Предупреждение ONWR от 6 декабря. Фото: ONWR

Предупреждение TMD от 6 декабря. Фото: TMD

Предупреждение TMD от 6 декабря. Фото: TMD

Предупреждение TMD от 6 декабря. Фото: TMD

Предупреждение TMD от 6 декабря. Фото: TMD

Публикация Radio Thailand Phuket о новых дождях. Фото: Radio Thailand Phuket

Публикация Radio Thailand Phuket о новых дождях. Фото: Radio Thailand Phuket

Основные дожди, как и в случае с предыдущими предупреждениями метеорологов на ноябрь и первые числа декабря, прогнозируются на материке, который должен частично закрыть Пхукета, приняв на себя главный удар. Поскольку в Таиланде сейчас высокий сезон, основное направление ветра – с северо-востока, а не с юго-запада, как с конца мая по середину ноября.

На Пхукете в контексте наводнений отдельно упоминаются округа Таланг и Мыанг-Пхукет, однако на них в принципе приходится большая часть территории острова.

Жителям рекомендовано быть готовыми к непогоде, особенно если они находятся в районах, склонных к наводнениям во время обильных осадков. Также в предупреждении отдельно упоминается угроза повышения уровня воды в реках и каналах. В случае с Пхукетом это актуально для исторического центра Старого города, через который протекает клонг Банг-Яй, главный городской канал, по которому дождевая вода отправляются в море.

Профильные государственные ведомства должны постоянно следить за метеорологическими сводками и уровнем воды в водоемах, «особенно в районах, где совокупные осадки превышают 90 мм, или которые известны как места регулярных наводнений».

Напомним, что последние дожди 5 декабря вызывали подтопления в центральной части Пхукета. Однако обвалов грунта и других подобных происшествий зафиксировано не было.

 

 

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