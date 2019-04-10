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Пхукет готовится к новому велопробегу Ride 4 Kids

Прошедший в 2017 году первый благотворительный велопробег Ride 4 Kids собрал 1,2 млн бат для нуждающихся детей Пхукета. Второе мероприятие подняло планку и принесло уже 1,5 млн, а сейчас неравнодушные поклонники велотуризма готовятся к третьему пробегу, сборы от которого вновь будут переданы фондам Good Shepherd и Phuket Has Been Good To Us, а также благотворительной программе Share 4 Change отеля Outrigger.

14 Апреля 2019, 12:00 PM
Фото: Ride 4 Kids

Фото: Ride 4 Kids

Участники велопробега стартуют 27 мая от Outrigger в пхукетской Лагуне и проведут следующие шесть дней на дорогах южного Таиланда, преодолев в общей сложности 700 км и посетив провинции Пханг-Нга, Краби и Транг.

Как и в прежние годы, пхукетское сообщество уже начало проводить дополнительные мероприятия по сбору средства в рамках проекта Ride 4 Kids. В начале марта в Underwood’s Art Factory прошла благотворительная викторина, а в на Alan Cook Cricket Ground – турнир по тач-футболу, все сборы от которых были направлены в копилку Ride 4 Kids. Также серия мероприятий запланирована в школах KIS и BISP.

Завершится сбор средств большим благотворительным ужином в Metzo’s Bar and Bistro при отеле Outrigger, генеральный менеджер которого Тони Педрони и его жена Энни в прошлом году были среди участников шестидневного заезда.

«Как титульный спонсор проекта мы рады организовать вечеринку в честь возвращения велосипедистов. Мы счастливы, что снова являемся частью этой инициативы», – заявил Тони Педрони.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в вечеринке 1 июня, встретиться с участниками заезда, хорошо провести время и поддержать благотворительные фонды, заботящиеся о детях. Стоимость участия – 2500 бат с человека. Получить необходимую информацию можно у радиоведущей Live 89.5 Донны Тун по электронной почте lunch@classactmedia.co.th и на сайте www.ride4kids.co. Отель Outrigger является титульным спонсором проекта, газета The Phuket News выступает в роли информационного партнера.

 

 

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