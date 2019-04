Пхукет готовится к новому велопробегу Ride 4 Kids

Прошедший в 2017 году первый благотворительный велопробег Ride 4 Kids собрал 1,2 млн бат для нуждающихся детей Пхукета. Второе мероприятие подняло планку и принесло уже 1,5 млн, а сейчас неравнодушные поклонники велотуризма готовятся к третьему пробегу, сборы от которого вновь будут переданы фондам Good Shepherd и Phuket Has Been Good To Us, а также благотворительной программе Share 4 Change отеля Outrigger.

14 Апреля 2019, 12:00 PM

Фото: Ride 4 Kids