Пхукет готовится к новогоднему наплыву туристов

На Пхукете продолжается подготовка к пику туристического сезона, приходящемуся на новогодние праздники. К наплыву туристов готовятся и аэропорт, и местное отделение Департамента чрезвычайных ситуаций.

Новости Пхукета

6 Декабря 2019, 09:13 AM

Фото: Sarot Meksophawannakul / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, в преддверии новогодних праздников остров посетил глава парламентского комитета по туризму Сурасак Панчаронворакун, встретившийся с губернатором Пхакапхонгом Тавипатаной. Глава провинции заверил депутата, что провинция примет дополнительные меры по обеспечению безопасности туристов в праздники.

«Меры безопасности будут усилены во время празднования Нового года. В этом году мы ожидаем массивного наплыва туристов», – заявил губернатор Тавипатана, добавив, что большой поток туристов не только «подстегнет экономику острова, но и создаст проблемы».

За 12 месяцев прошлого года, как пишет Bangkok Post, остров принял 14 млн туристов, потративших на отдых около 400 млрд бат.

Как добавил глава пхукетского отделения Департамента чрезвычайных ситуаций Прапан Канпрасэнг, для обеспечения безопасности туристов в этом году будут использоваться дроны и камеры видеонаблюдения. В частности, новые камеры уже были установлены на пляже Патонг, о чем ранее говорила мэр города Чалермлак Кебсап.

В следующем же году Пхукет намерен подать заявку на выделение бюджета на покупку двух специализированных судов (пожарного судна за 30 млн и плавучей скорой помощи за 12 млн) и строительство центра спасения на море (60 млн).

Готовится к наплыву туристов и аэропорт. В частности, генеральный менеджер комплекса Тхани Чуангчу обратился к авиакомпаниям с призывом заранее составлять и утверждать графики полетов, чтобы избежать проблем с выполнением рейсов, возникших в прошлый высокий сезон.