Пхукет готовится к новогоднему фестивалю

Новогодний фестиваль, официально носящий название Amazing Thailand Countdown 2022, был анонсирован на пресс-конференции с участием вице-губернатора Пичета Панапонга 16 декабря.
Фестиваль будет проводиться в соответствии с требованиями Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA), регулирующими мероприятия с числом посетителей от 1 тыс. и выше. В частности, это предполагает отрицательный анализ на коронавирус методом экспресс-теста на антитела (АТК), вакцинацию и регистрацию в новом приложении QQ.
Официальные лица уже уточнили, что на площадку перед главной сценой будут допущены не более 730 человек. Еще примерно 4 тыс. смогут наблюдать за шоу на больших экранах.
«Пхукет готов провести фестиваль Amazing Thailand Countdown 2022 со строгим соблюдением мер по защите от COVID-19», – заявил вице-губернатор Панапонг.
В частности, от организаторов потребовали составить список требований эпидемиологической безопасности и подать его в провинциальный комитет по эпидемиологии.