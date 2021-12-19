Пхукет готовится к новогоднему фестивалю

Традиционный новогодний фестиваль в Сапан-Хине состоится, несмотря на коронавирусные ограничения. Пхукет был официально включен в список пяти провинций, где проведение новогоднего отсчета разрешено. Целей у мероприятия две – стимулирование туризма и укрепления у жителей страны уверенности в безопасности на фоне пандемии коронавируса.

Новости Пхукета

19 Декабря 2021, 03:34 PM

Фото: PR Phuket

Новогодний фестиваль, официально носящий название Amazing Thailand Countdown 2022, был анонсирован на пресс-конференции с участием вице-губернатора Пичета Панапонга 16 декабря.

Фестиваль будет проводиться в соответствии с требованиями Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA), регулирующими мероприятия с числом посетителей от 1 тыс. и выше. В частности, это предполагает отрицательный анализ на коронавирус методом экспресс-теста на антитела (АТК), вакцинацию и регистрацию в новом приложении QQ.

Официальные лица уже уточнили, что на площадку перед главной сценой будут допущены не более 730 человек. Еще примерно 4 тыс. смогут наблюдать за шоу на больших экранах.

«Пхукет готов провести фестиваль Amazing Thailand Countdown 2022 со строгим соблюдением мер по защите от COVID-19», – заявил вице-губернатор Панапонг.

В частности, от организаторов потребовали составить список требований эпидемиологической безопасности и подать его в провинциальный комитет по эпидемиологии.