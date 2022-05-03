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Пхукет готовится к началу учебного года в школах

На Пхукете началась подготовка школ к началу нового учебного года. К старту семестра все учебные заведения должны пройти санитарную обработку против COVID-19.

Новости Пхукета

3 Мая 2022, 09:00 AM
Школы Пхукета проходят санитарную обработку перед началом учебного года. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Школы Пхукета проходят санитарную обработку перед началом учебного года. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Школы Пхукета проходят санитарную обработку перед началом учебного года. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Школы Пхукета проходят санитарную обработку перед началом учебного года. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Школы Пхукета проходят санитарную обработку перед началом учебного года. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Школы Пхукета проходят санитарную обработку перед началом учебного года. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Школы Пхукета проходят санитарную обработку перед началом учебного года. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Школы Пхукета проходят санитарную обработку перед началом учебного года. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Школы Пхукета проходят санитарную обработку перед началом учебного года. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Школы Пхукета проходят санитарную обработку перед началом учебного года. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Школы Пхукета проходят санитарную обработку перед началом учебного года. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Школы Пхукета проходят санитарную обработку перед началом учебного года. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Школы Пхукета проходят санитарную обработку перед началом учебного года. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Школы Пхукета проходят санитарную обработку перед началом учебного года. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Школы Пхукета проходят санитарную обработку перед началом учебного года. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Школы Пхукета проходят санитарную обработку перед началом учебного года. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Школы Пхукета проходят санитарную обработку перед началом учебного года. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Школы Пхукета проходят санитарную обработку перед началом учебного года. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Школы Пхукета проходят санитарную обработку перед началом учебного года. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Школы Пхукета проходят санитарную обработку перед началом учебного года. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

В понедельник, 2 мая, санитарная обработка была проведена в муниципальной школе Wat Kajonrangsan School в Пхукет-Тауне, сообщил городской муниципалитет. Облаченные в защитные костюмы сотрудники обработали и внутренние помещения школы, и ее территорию.

«Муниципалитет ведет работы в соответствии с утвержденным планом, предполагающим дезинфекцию против COVID-19 во всех школах муниципалитета перед началом учебного года», – заявили городские власти.

Согласно последнему заявлению Офиса комиссии по базовому образованию (OBEC), новый учебный год в Таиланде должен начаться по расписанию – 17 мая. Власти пока не видят препятствий тому, чтобы школьнику учились в классах, текущая эпидемиологическая обстановка оценивается как достаточно безопасная для этого.

«Начало учебного года откладываться не будет», – говорил генеральный секретарь OBEC Аморн Пинаса после встречи с директорами государственных школ в начале апреля.

При этом дистанционное обучение или комбинация очной и дистанционной форм также возможны при начале новой вспышки COVID-19. При этом господин Пинаса отмечал, что уровень готовности школ к приему учеников варьируется от заведения к заведению. У крупных школ уровень готовности выше. Также в небольших учебных заведениях по-прежнему не устранена проблема нехватки педагогического состава.

 

 

 

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