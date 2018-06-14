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Пхукет готовится к Multihull Solutions Regatta

Организаторы ежегодных соревнований по парусному спорту Multihull Solutions Regatta продолжают регистрацию участников и ожидают, что в общей сложности регата соберет более 20 лодок и около 80 яхтсменов.

Новости Пхукета

17 Июня 2018 09:00:00

Фото: Scott Murray / PYC
Фото: Scott Murray / PYC

Организатором Multihull Solutions Regatta, как и прежде, выступает Phuket Yacht Club, а пройдут соревнования 12-15 июля.

«Эта регата стала фаворитом у многих яхтсменов на Пхукете в зеленый сезон по причине стабильного юго-западного муссона и относительно прохладной температуры воздуха. А благодаря участию яхтсменов из Сингапура, Японии, Австралии и даже Великобритании регата продолжает укреплять репутацию по-настоящему международного события», – заявил глава Phuket Yacht Club Скотт Данкансон.

В этом году участники регаты будут соревноваться в четырех дивизионах: Ocean Multihull, Firefly 850, Corsair Pulse и Cruising Multihull. К участию, как следует из названия регаты, допускаются только многокорпусные суда.

Участников ожидают три гоночных дня (13-15 июля, не более трех гонок в день) с награждением победителей по итогам каждого из дней. Гонки будут проходить в заливе Чалонг-Бэй и прилегающей акватории, награждение – в Phuket Yacht Club.

Победителем прошлого года в гоночном классе стал Генри Кейе на яхте Thor, однако в этом году он в регате участвовать не намерен, так что корона вакантна (в этот раз соответствующий дивизион носит название Ocean Multihull). Прошлогодний чемпион в классе Firefly Джон Ньюнхэм на Twin Sharks намерен защитить титул. Среди круизных катамаранов год назад лучшим был экипаж Рика Филдинга на Mojo, а в дивизионе «Корсаров» победу праздновали Пол Бейкер и Джон Пристли.

Регистрация участников регаты 2018 года проходит на сайте Phuket Yacht Club.

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