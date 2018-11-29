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Пхукет готовится к Кубку Короля

Уже завтра, 1 декабря, на Пхукете начнется финальная и главная регата года – знаменитый Кубок Короля (King’s Cup), который разыграют в пхукетской акватории в 32-й раз.

Новости Пхукета

30 Ноября 2018 17:00:00

В последний яхта Windsikher выигрывала соревнования в классе IRC Zero в 2015 году. В 2016 и 2017 году победу праздновала THA 72. Фото: Guy Nowell
В последний яхта Windsikher выигрывала соревнования в классе IRC Zero в 2015 году. В 2016 и 2017 году победу праздновала THA 72. Фото: Guy Nowell

Первый день мероприятия будет посвящен регистрации и замерам, второй – продолжению регистрации и практикам, а с третьего дня начнутся непосредственно сами гонки (запланировано пять гоночных дней плюс один резервный). Торжественная церемония награждения победителей и закрытие регаты назначены на 8 декабря.

По состоянию на 28 ноября в список дивизионов выглядел следующим образом: IRC Zero, IRC 1, IRC 2, Premier, Firefly 850, Multihull, Bareboat Charter A, Bareboat Charter B, Modern Classic, Cruising и Multihull Cruising. При этом организаторы оставляют за собой право на корректировку перечня классов вплоть до последнего момента.

Список участников также уже в значительной мере сформирован. Так, свое участие подтвердил Кевин Виткрафт на лодке ТНА 72 (Transpac 52), ставший победителем регаты в классе IRC Zero в прошлом году. При этом Windsikher Сараба Сингха (Welbourn 52 Custom) и Team Hollywood Рэя Робертса (Transpac 52) определенно постараются взять реванш за 2017 год. На предыдущей регате Робертс неизменно приходил вторым, а Сингх закончил соревнования третьим, но зато стал динственным, кому удалось обойти Виткрафта хотя бы в одной гонке.

В классе IRC 1 отстоять титул постараются Ник Бернс и Фред Кинмонт на Mandrake III (Sydney 43 GTS). Противостоять дуэту будут пять экипажей, включая команду лодки MegaZip (Cookson 12), шкипером которой в этот раз значится Алексей Машкин.

Победитель класса IRC 2 Питер Дайер на Kata Rocks / Madam Butterfly в заявке на этот год пока не значится, так что нельзя исключать, что в данном дивизионе будет новый чемпион. Возможно, удача улыбнется Игорю Горохову на Uminoko.

В классе Premier титул будет защищать Тхинай Йингсири на Pine-Pacific, а в роли его главного конкурента выступит Джофф Хилл на Antipodes. Год назад оба шкипера выиграли по три гонки из шести.

В классе Firefly 850, как и прежде, знакомые имена составляют большинство: Twin Sharks, Voodoo, Mil Grace, Ballerina. Старых знакомых можно найти и в классе Multihull, где традиционно будут участвовать Java и Blade Runner, правда в этот раз они заявлены не с теми шкиперами, что год назад.

Чартерные дивизионы по-прежнему не испытывают недостатка в участниках из России – четыре шкипера в Bareboat Charter A, пять шкиперов в Bareboat Charter В. Игорь Гинзбург и Владимир Олейников (первое и третье места год назад), разумеется, в этом числе. Относительным сюрпризом является появление русского имени в дивизионе Modern Classic, где яхта Kata Rocks Sea Escapes зарегистрирована с капитаном Андреем Новодережкиным.

В круизном классе честь российского флага будет защищать Кирилл Сташевский из пхукетского филиала парусной школы Гокова. Согласно списку участников, он выступит на яхте Kittaya (Oceanis 43). Наконец, в классе Multihull Cruising значится Петр Кочнев, который должен встать за штурвал катамарана Keirana (Leopard 444).

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