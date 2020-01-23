Пхукет готовится к китайскому Новому году и Фестивалю Старого города

На Пхукете завершаются последние приготовления к празднованию Нового года по китайскому лунному календарю и традиционно проходящему в эти же дни Фестивалю Старого города.

Кхунанья Ванчавет

В эту субботу в Пхукет-Тауне встретят Новый год по китайскому календарю, а на следующую неделю назначен четырехдневный Фестиваль Старого города. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

В эту субботу в Пхукет-Тауне встретят Новый год по китайскому календарю, а на следующую неделю назначен четырехдневный Фестиваль Старого города. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Год белой железной крысы по китайскому календарю наступит в субботу, 25 января, однако непосредственно в этот день централизованных праздничных мероприятий проводиться не будет, местные муниципалитеты и китайские храмы в индивидуальном порядке организуют свои празднования. Что же касается Фестиваля Старого города, то он пройдет с 30 января по 2 февраля в уже привычном месте – парке Королевы Сирикит у офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) на Thalang Rd.

Как пояснила госпожа Варнгкана Промми из PR-службы муниципалитета Пхукет-Тауна, ярмарка будет продолжаться с 17:00 до полуночи.

«В парке Королевы Сирикит на Thalang Rd. в Пхукет-Тауне гостей ждут праздничная иллюминация и множество мероприятий, включая «культурный парад», выступления различных коллективов из Китая, демонстрации приготовления китайской праздничной еды и саму еду», – рассказала госпожа Промми.

Программу первого дня ярмарки (30 января) откроет шоу, посвященное культуре Пхукета в 17:00, за которым последуют выступления тайских барабанщиков и китайских танцоров в масках. На 19:00 назначено официальное открытие Фестиваля Старого города с участием мэра Пхукет-Тауна, губернатора Пхукета и других почетных гостей. За церемонией последует выступление труппы кунг фу из Китая, световое шоу, еще одно выступление барабанщиков, соревнование китайских и тайских флейт, состязание кунг фу против муай тай и прочее.

Похожая программа ждет гостей Фестиваля Старого города и в следующие дни ярмарки. Выступить на фестивальной сцене будут как местные коллективы (включая школьные), так и приглашенные гости из Китая, включая ансамбль музыки и танца из Цзянси, акробатов из Сианя и упомянутых выше мастеров кунг фу из Хэнаня.

Кроме того, в 18:30 субботы, 1 февраля, ТАТ презентует собственное шоу, посвященное китайской культуре. А на 21:30 того же дня запланирована традиционная церемония молитвы богине милосердия Гуаньинь.

В связи с проведением фестиваля движение транспорта в исторической части Пхукет-Тауна будет ограничено, также ожидаются и ограничения на парковку. Как подтвердил The Phuket News и «Новостям Пхукета» капитан дорожной полиции города Сурачат Чайнаронг, речь идет о Thalang Rd., Soi Rommanee, части Krabi Rd., Phang Nga Rd., Soi Pradit, части Takua Pa Rd., Thepkrasattri Rd. и Phuket Rd. Более точную информацию капитан предоставить пока затруднился.

«Все зависит от того, что будет происходить в каждый конкретный день. Мы будет знать больше ближе к началу фестиваля», – заявил офицер.