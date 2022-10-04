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Пхукет готовится к финальному шествию Вегетарианского фестиваля

Утром 4 октября на Пхукете прошли три последних храмовых процессии в рамках Вегетарианского фестиваля. Сейчас верующие готовятся к заключительному совместному вечернему шествию в Сапан-Хин, участие в котором примут несколько тысяч человек.

Новости Пхукета

4 Октября 2022, 04:51 PM
Прощание с богами состоится в Сапан-Хине.

Прощание с богами состоится в Сапан-Хине.

Утреннее шествие в Пхукет-Тауне 4 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Утреннее шествие в Пхукет-Тауне 4 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Утреннее шествие в Пхукет-Тауне 4 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Утреннее шествие в Пхукет-Тауне 4 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Утреннее шествие в Пхукет-Тауне 4 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Утреннее шествие в Пхукет-Тауне 4 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Утреннее шествие в Пхукет-Тауне 4 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Утреннее шествие в Пхукет-Тауне 4 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Утреннее шествие в Пхукет-Тауне 4 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Утреннее шествие в Пхукет-Тауне 4 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Утреннее шествие в Пхукет-Тауне 4 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Утреннее шествие в Пхукет-Тауне 4 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Утреннее шествие в Пхукет-Тауне 4 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Утреннее шествие в Пхукет-Тауне 4 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Утреннее шествие в Пхукет-Тауне 4 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Утреннее шествие в Пхукет-Тауне 4 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Маршрут финальной процессии фестиваля. Изображение: ТАТ

Маршрут финальной процессии фестиваля. Изображение: ТАТ

Утренние шествия 4 октября включали парады храмов Ngor Hian Tai Tae Shrine, Bang Koo Shrine и Lorong Shrine (Sui Bun Tong Shrine). В составе участников последнего шествия было много женщин, в том числе и среди медиумов-масонгов.

Верующие прошли от Pattana Rd Soi 4 до центра Старого города, покружили по историческим улицам, провели ритуалы в Сапан-Хине, а затем через Олд-Таун вернулись назад на Pattana Rd Soi 4, где находится Lorong Shrine.

Сегодня вечером в храмах пройдут ритуалы пересечения моста, а в районе 22:00 начнется заключительное шествие, финалом которого станет прощание с Нефритовым императором и императорскими богами. Лампадные столбы го тенг будут опущены в храмах на закате 5 октября.

 

 

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