Пхукет готовится к финальному шествию Вегетарианского фестиваля

Утром 4 октября на Пхукете прошли три последних храмовых процессии в рамках Вегетарианского фестиваля. Сейчас верующие готовятся к заключительному совместному вечернему шествию в Сапан-Хин, участие в котором примут несколько тысяч человек.

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Утренние шествия 4 октября включали парады храмов Ngor Hian Tai Tae Shrine, Bang Koo Shrine и Lorong Shrine (Sui Bun Tong Shrine). В составе участников последнего шествия было много женщин, в том числе и среди медиумов-масонгов.

Верующие прошли от Pattana Rd Soi 4 до центра Старого города, покружили по историческим улицам, провели ритуалы в Сапан-Хине, а затем через Олд-Таун вернулись назад на Pattana Rd Soi 4, где находится Lorong Shrine.

Сегодня вечером в храмах пройдут ритуалы пересечения моста, а в районе 22:00 начнется заключительное шествие, финалом которого станет прощание с Нефритовым императором и императорскими богами. Лампадные столбы го тенг будут опущены в храмах на закате 5 октября.