Пхукет готовится к Фестивалю голодных духов

Фестиваль голодных духов, также известный в Таиланде под именем По То (Por Tor) начинается на этой неделе.

20 Августа 2018 14:45:04

Пхукет готовится к встрече голодных духов. Согласно китайским верованиям, ежегодно в 15-й день седьмого лунного месяца открываются двери между мирами, а духи умерших получают возможность на время вернуться в вселенную живых. В этом году этот день выпал на 25 августа, то есть голодные духи придут в наш мир уже завтра, и жители Пхукета с китайскими корнями готовятся задобрить их подношениями и ритуалами (подробнее о Фестивале голодных духов читайте здесь).

Традиционно главный из даров для духов – это сладости и другая еда, зачастую причудливо украшенная. Также благосклонность духов можно заслужить подношением бумажных денег, красных свечей и цветов. Самый узнаваемый из кулинарных символов фестиваля голодных духов – пирог в форме красной черепахи, который носит название Анг Ку. Черепаха во многих культурах является символом силы и долголетия, а красный цвет для китайцев – знак удачи.

Праздничные мероприятия в рамках фестиваля начнутся 23 августа, когда у музея Thai Hua на улице Krabi Rd. начнет работать «большая ярмарка» Por Tor Talad Yai. Ярмарка будет работать до 30 числа включительно.

В субботу, 25 августа, мероприятия в рамках фестиваля будут проходить в китайском храме Joor Shu Kong Shrine, 26 августа – в храме Joh Ong Shrine на Krabi Rd., 27 и 28 августа – в районе центрального рынка на Ranong Rd., 31 августа – на Takua Pa Rd.

В храме Por Tor Kong Shrine по традиции празднования будут самыми продолжительными – с 29 августа по 9 сентября. Информация об уличных шествиях пока отсутствует.

Муниципалитет Пхукета-Тауна приглашает жителей острова и туристов познакомиться с китайскими традициями и принять участие в фестивале.