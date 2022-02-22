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Пхукет готовится к Фестивалю Героинь

Ежегодный Фестиваль Героинь, в ходе которого жители Пхукета отмечают успешную оборону острова от бирманских войск в 1785 году, пройдет в этот раз с 5 по 20 марта. Основным событием, как и прежде, станет трехдневная серия исторических шоу 13-15 марта.

Новости Пхукета

22 Февраля 2022, 03:29 PM
Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

О проведении фестиваля было объявлено 21 февраля на пресс-конференции с участием вице-губернатора Амнуая Пинсувана и президента административной организации Пхукета (OrBorJor) Ревата Арироба. Судя по заявлению официальных лиц, в этом году фестиваль пройдет в полном формате (как до пандемии), но при соблюдении дополнительных мер эпидемилогической безопасности.

«Цель фестиваля – почтить героинь Таланга Тхао Тхепкрасаттри и Тхао Срисунтхорн, а также поднять потенциал пхукетских ресурсов для культурного туризма», – объявил пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket).

Фестиваль Героинь – также известный как Thao Thepkrasattri – Thao Srisunthorn Festival – ежегодно проходит на Пхукете в марте. На фестивале жители острова вспоминают подвиг сестер Чан и Мук и их соратников, организовавших оборону острова от бирманских войск в 1785 году и успешно отразивших вторжение, благодаря смекалке и храбрости.

Согласно основной версии событий, укрывшиеся в местном форте сиамские войска смогли обмануть бирманцев и заставить их поверить, что к обороняющимся своевременно прибыло подкрепление и их стало слишком много, чтобы успешно захватить форт.

Сделать это удалось благодаря находчивости руководивших обороной сестер, которые постригли по-мужски и вооружили деревянными мушкетами женщин и подростков, выдав их за прибывшие из Бангкока войска Рамы I. При этом достичь успеха едва ли удалось бы, если бы защитники форта во время осады не демонстрировали выдающуюся стойкость и отвагу.

Именно этим событиям и посвящен ежегодный Фестиваль Героинь, кульминацией которого является большая ярмарка с театрализованным представлениями в заключительные три дня праздника. Первая же его часть фестиваля состоит из религиозных, благотворительных, образовательных и других мероприятий.

Так 5 марта в храме Wat Thepwanaram (Wat Manik) в Таланге пройдет церемония церемония пострижения в монахи буддистов, принявших соответствующее решение. Следующие недели они проведут в медитациях.

На 12 марта запланирована церемония передачи подношений монахам и получения благословения предков. Место проведения мероприятия – храм Wat Muang Komanraphat в Таланге.

В первой половине дня 13 марта состоится церемония возложения венков к Памятнику Героиням на пересечении Thepkrasattri Rd. и Srisoonthorn Rd. А вечером стартует трехдневная ярмарка на Поле победы в Таланге, которое сейчас официально носит название Исторического парка Пхукета. Кульминацией каждого из ярмарочных дней будет театрализованное историческое шоу по мотивам битвы за Таланг 1785 года.

 

 

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