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Пхукет готовится к Фестивалю Героинь

На Пхукете началась подготовка к ежегодному Фестивалю Героинь. Сама ярмарка, как обычно, пройдет 13-15 марта, однако целый ряд других событий запланирован на период с 7 по 21 число.

Новости Пхукета

17 Февраля 2020, 10:03 AM
Пхукет готовится к Фестивалю Героинь. Фото: Phuket PR Department

Пхукет готовится к Фестивалю Героинь. Фото: Phuket PR Department

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана анонсировал проведение очередного Фестиваля Героинь в ходе совещания с официальными лицами 13 февраля.

«Фестиваль проводит в честь Тхао Тхепкрасаттри и Тхао Срисунтхорн, а также храбрых героев Таланга. Также он призван усилить потенциал культурного туризма на Пхукете», – заявил губернатор Тавипатана.

Фестиваль Героинь – Thao Thepkrasattri – Thao Srisunthorn Festival – ежегодно проходит на Пхукете в марте. На фестивале жители острова вспоминают подвиг сестер Чан и Мук и их соратников, организовавших оборону острова от бирманских войск в 1785 году и успешно отразивших вторжение, благодаря смекалке и храбрости.

Согласно основной версии событий, укрывшиеся в местном форте сиамские войска смогли обмануть бирманцев и заставить их поверить, что обороняющихся было намного больше, чем на самом деле. Сделать это удалось благодаря находчивости руководивших обороной сестер, которые подстригли по-мужски и вооружили деревянными мушкетами женщин и подростков, выдав их за прибывшее из Бангкока подкрепление. При этом достичь успеха едва ли удалось бы, если бы защитники форта во время осады не демонстрировали выдающуюся стойкость и отвагу.

Именно этим событиям и посвящен ежегодный Фестиваль Героинь, кульминацией которого является большая ярмарка с театрализованным представлениями в заключительные три дня праздника. Первая же его часть фестиваля состоит из религиозных, благотворительных, образовательных и других мероприятий, программа которых варьируется год от года.

В этом году мероприятия в рамках Фестиваля Героинь начнутся 7 марта в храме Wat Thepwanaram (Wat Manik), где состоится церемония пострижения в монахи буддистов, принявших соответствующее решение. Следующие дни (8-21 марта) послушники проведут в медитациях.

Затем, 12 марта, в храме Wat Muang Komanraphat пройдет церемония передачи подношения монахам ради благословения предков.

На следующий день, 13 марта, начнутся главные события фестиваля. Утром состоится возложение венков к памятнику Героиням на пересечении Thepkrasattri Rd. и Srisunthorn Rd. А во второй половине дня откроется большая ярмарка на Поле Победы в Таланге, также известном как Phuket Historical Park. Ярмарка будет продолжаться в течение трех дней (с 13 по 15 марта) и венчаться костюмированным историческим шоу по мотивам обороны Таланга в 1785 году.

 

 

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