Пхукет готовится к ежегодной велогонке спортклуба Thanyapura

Четвертая ежегодная велогонка Thanyapura Classic Cycling Race пройдет на Пхукете 12 ноября.

28 Октября 2017 10:00:00

Фото: Thanyapura

Крупнейшая велогонка острова – Thanyapura Classic Cycling Race – в четвертый раз возвращается на Пхукет, чтобы продемонстрировать спортсменам из нескольких десятков зарубежных стран, что провинция может предложить поклонникам велоспорта. Впрочем, правильнее было даже сказать «две провинции», потому что часть маршрута главного завезда пройдет по территории Пханг-Нга.

Четвертая ежегодная гонка состоится утром 12 ноября. Участники стартуют от первого входа в Thanyapura и направятся исследовать джунгли, холмы, побережья и живописные сельские дороги северного Пхукета.

Атлетам на выбор предлагаются две дистанции: 45 км и 106 км. Участники первого заезда проделают путь от Thanyapura до КПП Та-Чат-Чай у моста, соединяющего остров с материком. Там гонщики развернутся и отправятся назад к месту старта. Участники заезда на 106 км по мосту Sarasin Bridge доберутся до провинции Пханг-Нга, развернутся в Клонг-Кхиене и также вернутся назад. Регистрация начинается в 6:00 утра, старт гонок – в 7:00 и 7:15 соответственно. Финишировать

Принять участие в гонке на 45 км смогут участники в возрасте от 13 лет, для того, чтобы выйти на дистанцию в 106 км надо быть старше 18 лет. Верхняя возрастная планка – 40 лет для женщин и 50 лет для мужчин. В каждом из заездов будет несколько отдельных возрастных групп.

Стоимость участия в заезде на 45 км составляет 500 бат, регистрационный сбор с участников заезда на 106 км – 700 бат. При этом Thanyapura предлагает скидки за групповую регистрацию командами от 20 человек (450 бат с человека за первую гонку и 650 бат за вторую). В стоимость включены фирменные футболки мероприятия, гоночный номер и чип для контроля времени, вода и легкий ланч на финишной линии. Гоночные футболки также можно приобрести отдельно по цене в 1000 бат (вместо стандартной цены в 2000), но предложение ограничено.

Первые три финишировавших в каждой возрастной группе (отдельно среди женщин и мужчин) получат подарочные футболки и кубки. Победителя гонки на 106 км также ждет денежный приз в размере 3000 тыс. бат (плюс 2000 и 1000 бат за второе и третье место соответственно).

Зарегистрироваться можно в клубе Thanyapurа, по электронной почте events@thanyapura.com и на сайте www.eventbrite.com. Онлайн регистрация продолжается до 5 ноября включительно. Получение комплектов участника – 11 ноября.

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.thanyapura.com в разделе Events, а также получить по электронной почте events@thanyapura.com и телефону +66 76 336 000. Газета The Phuket News является информационным спонсором соревнований.