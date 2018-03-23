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Пхукет готовится к ежегодному мотофестивалю Phuket Bike Week

В среду, 21 марта, в здании администрации Пхукета прошло совещание, посвященное подготовке к проведению 24-го мотофестиваля Phuket Bike Week, а сегодня состоится пресс-конференция, на которой событий будет официально анонсировано.

Новости Пхукета

23 Марта 2018 10:04:20

Фото: Jirarat Rakjamroon
Фото: Jirarat Rakjamroon

В ходе совещания по подготовке к фестивалю вице-губернатор Пракоб Вонгманирунг акцентировал несколько ключевых моментов, таких как соблюдение правил ввоза мотоциклов из-за рубежа, наличие у участников мероприятия водительских удостоверений нужных категорий, обязательное ношение шлемов при езде.

Поскольку первая часть фестиваля будет проходить в Патонге, вице-губернатор напомнил о том, что местный пляж является некурящим и распорядился установить дополнительные таблички, информирующие об этом. Также господин Вонгманирунг отметил, что на время фестиваля нужно организовать дежурство медиков.

«Поскольку мероприятие будет проходить в разных районах острова, во всех локациях нужно обеспечить наличие медперсонала», – отметил вице-губернатор.

В целом господин Вонгманирунг приветствовал проведение мотофестиваля, являющегося важным туристическим событием, приносящим значительную выручку местной экономике и рекламирующего Пхукет как туристическое направление.

Президент ассоциации Phuket Bike Week Мичай Навин указал, что организаторы ожидают на фестивале более 100 тыс. гостей из 30 стран и около 10 тыс. мотоциклов.

Фестиваль Phuket Bike Week 2018 под девизом World Ride Together пройдет 11-14 апреля в Патонге и 20-21 апреля в Phuket Boat Lagoon.

11 апреля, Патонг

  • 13:00 – 24:00 Мотофестиваль
  • 15:00 – 17:30 Регистрация на конкурс кастомных байков
  • 16:00 – 17:30 Живая музыка
  • 17:30 – 18:30 Живая музыка от Hard Rock Café
  • 18:30 – 19:00 Шоу в исполнении участниц конкурса красоты Miss PBW2018
  • 21:00 – 21:30 Благодарственная вечеринка
  • 21:30 – 23:30 Музыкальный фестиваль от Hard Rock
  • 23:30 – 00:30 Музыкальный фестиваль и вечеринка на пляже

12 апреля, Патонг

  • 13:00 – 24:00 Мотофестиваль и конкурс кастомных байков
  • 16:00 – 17:00 Конкурс кастомных байков
  • 17:30 – 19:30 Живая музыка от Hard Rock
  • 19:30 – 22:00 Большой ужин PBW2018 в Graceland Resort & Spa
  • 20:00 – 21:30 Живая музыка от Rock n Ride
  • 22:30 – 23:30 Благодарственная вечеринка ассоциации Phuket Bike Week
  • 23:00 – 00:30 Музыкальный фестиваль и вечеринка на пляже

13 апреля, Патонг

  • 08:00 – 18:00 Празднование Сонгкрана
  • 18:00 – 24:00 Мотофестиваль и конкурс кастомных байков
  • 18:00 – 19:30 Живая музыка от Hard Rock
  • 20:00 – 21:30 Живая музыка
  • 21:30 – 22:30 Благодарственная вечеринка ассоциации Phuket Bike Week
  • 23:00 – 00:30 Музыкальный фестиваль и вечеринка на пляже

14 апреля, Патонг

  • 12:00 – 24:00 Мотофестиваль и конкурс кастомных байков
  • 17:30 – 19:30 Живая музыка
  • 19:00 – 19:30 Мотопробег по Патонгу
  • 20:00 – 20:30 Шоу в исполнении участниц конкурса Miss PBW2018
  • 20:30 – 21:30 Церемония открытия PBW 2018 с участием мэра Патонга, вручение наград важным гостям
  • 20:30 – 22:00 Живая музыка от Rock n Ride
  • 22:00 – 22:30 Благодарственная вечеринка
  • 22:30 – 00:30 Мотофестиваль и конкурс кастомных байков

20 апреля, Boat Lagoon

  • 13:00 – 24:00 Мотофестиваль
  • 17:30 – 19:30 Живая музыка от Rustar Cafe
  • 20:00 – 21:00 Благодарственная вечеринка президента ассоциации Phuket Bike Week
  • 21:00 – 23:30 Музыкальный фестиваль и живой концерт

21 апреля, Boat Lagoon

  • 16:00 24:00 Мотофестиваль
  • 16:00 18:00 Мотопробег от Boat Lagoon до Phuket Gateway
  • 17:30 19:30 Живая музыка от Rustar cafe
  • 19:30 20:00 Финал конкурса Miss Phuket Bike Week 2018
  • 20:00 21:00 Церемония с участием губернатора Пхукета и мэра Пхукет-Тауна, вручение наград важным гостям
  • 21:00 – 24:00 Музыкальный фестиваль и выступление Carabao
  • 24:00 – 00:30 Благодарственная речь президента ассоциации Phuket Bike Week

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