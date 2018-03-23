Пхукет готовится к ежегодному мотофестивалю Phuket Bike Week

В среду, 21 марта, в здании администрации Пхукета прошло совещание, посвященное подготовке к проведению 24-го мотофестиваля Phuket Bike Week, а сегодня состоится пресс-конференция, на которой событий будет официально анонсировано.

23 Марта 2018 10:04:20

Фото: Jirarat Rakjamroon

В ходе совещания по подготовке к фестивалю вице-губернатор Пракоб Вонгманирунг акцентировал несколько ключевых моментов, таких как соблюдение правил ввоза мотоциклов из-за рубежа, наличие у участников мероприятия водительских удостоверений нужных категорий, обязательное ношение шлемов при езде.

Поскольку первая часть фестиваля будет проходить в Патонге, вице-губернатор напомнил о том, что местный пляж является некурящим и распорядился установить дополнительные таблички, информирующие об этом. Также господин Вонгманирунг отметил, что на время фестиваля нужно организовать дежурство медиков.

«Поскольку мероприятие будет проходить в разных районах острова, во всех локациях нужно обеспечить наличие медперсонала», – отметил вице-губернатор.

В целом господин Вонгманирунг приветствовал проведение мотофестиваля, являющегося важным туристическим событием, приносящим значительную выручку местной экономике и рекламирующего Пхукет как туристическое направление.

Президент ассоциации Phuket Bike Week Мичай Навин указал, что организаторы ожидают на фестивале более 100 тыс. гостей из 30 стран и около 10 тыс. мотоциклов.

Фестиваль Phuket Bike Week 2018 под девизом World Ride Together пройдет 11-14 апреля в Патонге и 20-21 апреля в Phuket Boat Lagoon.

11 апреля, Патонг

13:00 – 24 : 00 Мотофестиваль

– 24 00 15 : 00 – 17 : 30 Регистрация на конкурс кастомных байков

00 – 17 30 16 : 00 – 17 : 30 Живая музыка

00 – 17 30 17 : 30 – 18 : 30 Живая музыка от Hard Rock Café

30 – 18 30 Hard Rock Café 18 : 30 – 19 : 00 Шоу в исполнении участниц конкурса красоты Miss PBW2018

30 – 19 00 Miss PBW2018 21 : 00 – 21 : 30 Благодарственная вечеринка

00 – 21 30 21 : 30 – 23 : 30 Музыкальный фестиваль от Hard Rock

30 – 23 30 Hard Rock 23 : 30 – 00 : 30 Музыкальный фестиваль и вечеринка на пляже

12 апреля, Патонг

13:00 – 24:00 Мотофестиваль и конкурс кастомных байков

16:00 – 17:00 Конкурс кастомных байков

17:30 – 19:30 Живая музыка от Hard Rock

Hard Rock 19:30 – 22:00 Большой ужин PBW2018 в Graceland Resort & Spa

PBW2018 Resort & Spa 20:00 – 21:30 Живая музыка от Rock n Ride

Rock n Ride 22:30 – 23:30 Благодарственная вечеринка ассоциации Phuket Bike Week

Phuket Bike Week 23:00 – 00 :30 Музыкальный фестиваль и вечеринка на пляже

13 апреля, Патонг

08:00 – 18:00 Празднование Сонгкрана

18:00 – 24:00 Мотофестиваль и конкурс кастомных байков

18:00 – 19:30 Живая музыка от Hard Rock

Hard Rock 20:00 – 21:30 Живая музыка

21:30 – 22:30 Благодарственная вечеринка ассоциации Phuket Bike Week

Phuket Bike Week 23:00 – 00 :30 Музыкальный фестиваль и вечеринка на пляже

14 апреля, Патонг

12:00 – 24:00 Мотофестиваль и конкурс кастомных байков

17:30 – 19:30 Живая музыка

19:00 – 19:30 Мотопробег по Патонгу

20:00 – 20:30 Шоу в исполнении участниц конкурса Miss PBW2018

Miss PBW2018 20:30 – 21:30 Церемония открытия PBW 2018 с участием мэра Патонга, вручение наград важным гостям

PBW 2018 20:30 – 22:00 Живая музыка от Rock n Ride

Rock n Ride 22:00 – 22:30 Благодарственная вечеринка

22:30 – 00:30 Мотофестиваль и конкурс кастомных байков

20 апреля, Boat Lagoon

13:00 – 24:00 Мотофестиваль

17:30 – 19:30 Живая музыка от Rustar Cafe

Rustar Cafe 20:00 – 21:00 Благодарственная вечеринка президента ассоциации Phuket Bike Week

Phuket Bike Week 21:00 – 23:30 Музыкальный фестиваль и живой концерт

21 апреля, Boat Lagoon