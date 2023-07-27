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Пхукет готовится к дню рождению Рамы Х

На Пхукете завершаются приготовления к празднованию дня рождения Короля Таиланда Вачиралонгкорна. Завтра, 28 июля, Его Величеству Раме Х исполняется 71 год.

Новости Пхукета

27 Июля 2023, 05:01 PM
В пятницу, 28 июля, Рама Х исполнится 71 год. Фото: PR Phuket

В пятницу, 28 июля, Рама Х исполнится 71 год. Фото: PR Phuket

Пхукетский офис Департамента PR пока не опубликовал распсание официальных церемоний, которые будут проходить 28 июля в честь Его Величества.

Традиционно первые мероприятия проходят утром в здании Phuket Provincial Hall, где официальные лица отдают дань уважения Королю и вручают подношения буддистским монахам. Вечером в администрации провинции проходит церемония зажжения свечей в честь Рамы Х.

Пятница, 28 июля, будет нерабочим днем по всей стране. Закон не запрещает в этот день продажу спиртного, но власти просят жителей и гостей Королевства воздержаться от слишком активного его употребления.

К празднику на острове прошли уборки храмовых территорий, многочисленные субботники в общественных местах, различные благотворительные акции, включая несколько мероприятий по озеленению Пхукета и выпуск в море мальков рыб и креветок.

Российский пианист Иван Шарапов посвятил Его Величеству свой новый уникальный марафон. Музыкант, прославившийся на весь Таиланд девятичасовыми и десятичасовым концертами в честь Рамы IX и Рамы Х, решил в этот раз в прямом смысле пробежать сольный ультра-марафон с Пхукета до Тхай-Мыанг, дав по концерту на старте и на финише.

 

 

 

 

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