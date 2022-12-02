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Пхукет готовится к дню рождения Рамы IX

В понедельник, 5 декабря, по всему Таиланду будет отмечаться 95-я годовщина рождения Его Величества Короля Пхумипона Адульядета Великого (Рамы IX). Этот день также является Национальным днем Таиланда и Днем отца.

Новости Пхукета

3 Декабря 2022, 09:00 AM
День рождения Короля Пхумипона Адульядета Великого, Рамы IX, на Пхукете в 2021 году. Фото: PR Phuket

День рождения Короля Пхумипона Адульядета Великого, Рамы IX, на Пхукете в 2021 году. Фото: PR Phuket

Как и во все предыдущие годы, в честь дня рождения Короля Пхумипона Великого, которому в этом году исполнилось бы 95 лет, по всей стране с самого утра будут проходить официальные торжественные мероприятия.

На Пхукете основные события начнутся в 6:30 утра в здании администрации провинции (Phuket Provincial Hall), который находится на Tha Kraeng Rd. рядом с Парком имени Рамы IX. Участники сперва вручат подношения буддистским монахам во внутреннем дворе административного комплекса, а затем возложат цветы к портрету всенародно любимого монарха в главном зале собраний.

На мероприятии будет обязателен строгий дресс-код – парадная белая форма для государственных служащих, официальная униформа для прочих участников, которым она положена (включая учащихся образовательных заведений). Военные чины будут не только в белой парадной форме, но и при мечах. От прочих участников требуется наряд в уважительном, торжественном стиле и желтого цвета, поскольку именно он является цветом дня рождения Рамы IX и его сына Рамы X.

В связи с праздником понедельник в стране будет нерабочим днем. Закрыты будут офисы всех государственных ведомств и большинство частных компаний, вид деятельности которых это позволяет. Банковские услуги можно будет получить только в отделениях при торговых центрах, основные офисы будут закрыты.

Закон не запрещает продажу спиртных напитков в День отца, но полиция традиционно просит жителей страны воздержаться от распития алкоголя 5 декабря, проявив тем самым уважение к национальному празднику.

Больше узнать о жизни Рамы IX можно здесь.

 

 

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