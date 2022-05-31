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Пхукет готовится к дню рождения Королевы

В пятницу, 3 июня, Таиланд будет отмечать день рождения Ее Величества Королевы Сутхиды, супруги Короля Рамы Х. Подготовка к празднованию началась и на Пхукете.

Новости Пхукета

1 Июня 2022, 12:00 PM
3 июня Таиланд празднует день рождения Королевы Сутхиды. Фото: NNT

3 июня Таиланд празднует день рождения Королевы Сутхиды. Фото: NNT

Мероприятия в честь дня рождения Королевы, которой в этом году исполняется 44 года, начнутся в 7:00 утра с официальной церемонии в здании администрации провинции.

От участников требуется соблюдение максимально официального дресс-кода, что для государственных служащих, полиции и военных подразумевает парадные белые мундиры, надеваемые по самым торжественным случаям.

Супруга губернатора Ванди Вунсиеу, как предполагает традиция, будет в фиолетовом. Волонтеры, школьники и студенты – в форме своих организаций и учебных заведений.

На 17:30 вечера запланирована вторая часть мероприятия – возложение цветов к портрету Ее Величества в здании администрации и церемония благословения. Дресс-код для официальных лиц будет аналогичным – белые мундиры. На это мероприятия будут допущены и рядовые граждане, которые должны быть в фиолетовом. Также в качестве варианта предусмотрено ношение памятной броши в честь 60-летия Рамы Х.

Поскольку в стране по-прежнему действуют меры по защите от коронавируса, предполагается ношение маски. Она должна быть белого цвета.

В связи с днем рождения Королевы пятница будет нерабочим днем, все государственные ведомства и офисы большинства компаний и учреждений будут закрыты, включая отделения банков (получить банковские услуги можно будет в филиалах при торговых центрах).

Продажа и употребление спиртного в день рождения Королевы не запрещены законом, однако власти традиционно призывают жителей и гостей страны воздержаться от распития в этот день в знак уважения к Ее Величеству.

 

 

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