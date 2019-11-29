Пхукет готовится к Дню отца

В четверг, 5 декабря, Таиланд отметит день рождения Короля Пхумипона Адульядета Великого (Рамы IX). Это день также является Днем отца и Национальным днем Таиланда.

Новости Пхукета

29 Ноября 2019, 12:31 PM

День отца в Phuket Radjabhat University в 2017 году. Фото: Phuket Radjabhat University

Согласно традиции, программа мероприятий 5 ноября начнется с церемонии вручения подношений буддистским монахам и получения благословение. Церемония пройдет на территории администрации провинции (Provincial Hall), начало – в 7:00. Также в 8:30 церемонию в честь Рамы IX проведет Phuket Radjabhat University. Свои церемонии могут провести и различные другие организации.

Отметим, что участие в церемонии в Provincial Hall предполагает соблюдение дресс-кода. Гражданским служащим, служащим вооруженных сил и полиции предписано надеть парадную униформу белого цвета (для полиции и армии – с перчатками и мечами).

Школьники, и студенты также должны быть в форме своих учебных заведений, равно как и сотрудники тех компаний, где положено ношение формы. Всех остальных просят надеть рубашки желтого цвета.

В связи с национальным праздником в четверг, 5 декабря, будут закрыты отделения Департамента наземного транспорта, Иммиграционного бюро, Управления трудоустройства и других государственных ведомств. Окружные управы также работать не будут.

В больницах будут открыты только отделения неотложной помощи, основные офисы банков будут закрыты (получить банковские услуги можно будет только в офисах при торговых центрах).

Также 5 декабря будет нерабочим днем для большинства частных и государственных компаний.

Продажа алкоголя традиционно не запрещается 5 декабря, однако официальные лица традиционно призывают жителей страны воздержаться от употребления спиртного в этот важный для всей страны день.