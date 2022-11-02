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Пхукет фиксирует более 1300-1600 прибытий россиян в сутки после возобновления рейсов из России

Международный аэропорт Пхукета, по всей видимости, скоро установит рекорд по прибытиям россиян за последние минимум полгода, а возможно, и за все время с начала пандемии. Как сообщает Генконсульство РФ, на иммиграционном контроле 1 ноября было зафиксировано прохождение 1544 обладателей российских паспортов. Причем это даже не самый высокий показатель после возобновления прямых рейсов, первый из которых сел на острове 30 октября и был не регулярным рейсом «Аэрофлота», а чартером Pegas Touristik.

Новости Пхукета

2 Ноября 2022, 12:42 PM
Пассажиры у гейта 11 в аэропорту Пхукета 30 октября, в день прибытия первых рейсов из России. Фото: TAC Phuket

Пассажиры у гейта 11 в аэропорту Пхукета 30 октября, в день прибытия первых рейсов из России. Фото: TAC Phuket

Прибытия в аэропорт Пхукета 1 ноября. Изображение: Phuket Info Center

Прибытия в аэропорт Пхукета 1 ноября. Изображение: Phuket Info Center

Прибытия в аэропорт Пхукета за май-октябрь включительно. Изображение: Phuket Info Center

Прибытия в аэропорт Пхукета за май-октябрь включительно. Изображение: Phuket Info Center

Прибытия в аэропорт Пхукета за май-сентябрь включительно. Изображение: Phuket Info Center

Прибытия в аэропорт Пхукета за май-сентябрь включительно. Изображение: Phuket Info Center

«В связи с возобновлением российскими авиакомпаниями регулярных рейсов на Пхукет количество прибывающих туристов из России значительно возросло. По информации иммиграционной службы международного аэропорта Пхукета, 1 ноября cего года на Пхукет въехали 1544 россиянина», – сообщило 2 ноября Генконсульство России на Пхукете.

Регулярные рейсы на остров в настоящий момент осуществляет «Аэрофлот» (два рейса из Москвы ежедневно, утром и вечером). Также три раза в неделю летают из Москвы чартеры ИКАР, а в ближайшие дни S7 откроет полеты из Иркутска, Новосибирска и Владивостока.

Непосредственно во вторник, 1 ноября, из России было два прямых рейса «Аэрофлота» с посадкой в 10:20 утра и 21:10 вечера. Днем ранее были те же два рейса «Аэрофлота», но 30 октября посадку совершили и самолеты «Аэрофлота», и чартер ИКАР. По этой причине максимальный показатель в 1623 прибытия был зафиксирован именно 30 октября (31 октября было 1314 человека). В общем же показатели прибытий в сравнении с днями до открытия прямых рейсов выросли минимум вдвое (29 октября был 611 человек, в среднем в октябре – примерно по 740 в день).

Генконсульство приводит следующую первую десятку национальностей по прибытиям за 1 ноября на основании сегодняшнего отчета Иммиграционного бюро:

  • Россия – 1544 пассажиров;
  • Индия – 753;
  • Австралия – 657;
  • Сингапур – 410;
  • Казахстан – 323;
  • Германия – 322;
  • Великобритания – 273;
  • Таиланд – 255;
  • Малайзия – 237;
  • США – 168;

Сообщение Иммиграционного бюро свидетельствует, что ведомство с 1 ноября снова «перезапустило» отсчет прибытий в международный аэропорт Пхукета.

Первая десятка по прибытиям с 1 мая (когда Иммиграционное бюро в предыдущий раз «перезапускало» отсчет) по 31 октября выглядит так:

  • Индия – 151 461 пассажир;
  • Австралия – 71 839;
  • Сингапур – 57 498;
  • Малайзия – 44 647;
  • Великобритания – 42 948;
  • Россия – 40 315;
  • Германия – 28 900;
  • США – 22 136;
  • Израиль – 20 849;
  • Южная Корея – 18 421.

Согласно приведенной выше статистике Иммиграционного бюро, за полгода с мая по октябрь средний показатель прибытий из России на Пхукет составлял около 6,7 тыс. пассажиров в месяц, но это среднее арифметическое не очень информативно из-за статистики по концу сентября и октябрю.

Показатели с мая по август были относительно стабильны и колебались в диапазоне от 2,3 тыс. (июль) до 3,8 тыс. (май и август). Однако в сентябре было зафиксировано уже 4,2 тыс. прибытий, а в октябре – почти 23 тыс. Можно предположить, что колебания определяются, в том числе, факторами, не связанными с туризмом.

Если текущий уровень ежедневных прибытий сохранится, то с высокой уверенностью можно прогнозировать, что по итогам ноября Россия снова выйдет в лидеры по числу зарубежных прибытий на Пхукет, как было в январе и феврале 2022 года. Впрочем, тот поток резко оборвался после закрытия прямого авиасообщения между Россией и Таиландом, что нанесло сильный удар по отрасли, поскольку россиянам остались только более дорогие и длительные рейсы с пересадками. Свой эффект оказали и прочие экономические факторы.

Непосредственно в год перед началом падемии, в 2019 году, прибытия из России на Пхукет колебались в широком диапазоне от 10-20 тыс. в низкий сезон до 100 тыс. в высокий, точных цифр власти тогда не выкладывали в открытый доступ. Средний показатель месяца составлял 50 тыс., однако разброс между отдельными месяцами был очень широк.

Всего за 2019 год Россия обеспечила около 1,47 млн прибытий в Таиланд, примерно половину из которых принял Пхукет (611 тыс. или 41% по данным C9 Hotelworks Билла Барнетта).

Если отталкиваться от усредненного показателя в 1000-1500 прибытий в сутки, то за ноябрь этого года Пхукет может принять 30-45 тыс. россиян, то есть по допандемийным меркам выйти на показатель выше низкого сезона, но ниже цифр, которые были характерны для новогоднего периода раньше.

 

 

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