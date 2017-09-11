Phuket FC закончил лигу на втором месте

Команда Пхукета продолжает борьбу за путевки в Thai League 3. Следующий соперник – Чианг-Рай.

11 Сентября 2017 15:36:29

В субботу, 9 сентября, футбольный клуб Пхукета одержал победу над командой из Пхатталунга и тем самым обеспечил себе шанс на выход в раунд плей-офф Thai League 4, а в случае успеха там – в Thai League 3.

Встреча между Phatthalung FС и Phuket FC завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей. Первый гол уже 3-й минуте забил Пирапат Хани, а второй мяч под занавес матча оформил Апичарт Денман, причем гол последнего можно со всей уверенностью назвать лучшим в сезоне.

В параллельной встрече главный конкурент Phuket FC – клуб Pattani FC из одноименной провинции – также одержал победу. По итогам 24 матчей Пхукет и Паттани набрали по 48 очков, но второе место осталось за «Андаманским драконом» из-за лучшей разницы забитых и пропущенных голов.

В субботу, 16 сентября, Phuket FC и Chiang Rai City FC выяснят, какому из двух клубов достанется последняя вакантная путевка в раунд плей-офф, который сами тайцы именуют Лигой чемпионов. Матч пройдет на нейтральном поле в Нонтхабури.

Победитель этой встречи присоединится к 11 командам, которые уже гарантировали себе места в плей-офф (это клубы, занявшие первые и вторые места в шести региональных дивизионах Thai League 4).

На момент подготовки этой заметки Футбольная ассоциация Таиланда не опубликовала официальный регламент финальной части турнира. Согласно информации, которая публиковалась ранее, розыгрыш путевок из Thai League 4 в Thai League 3 будет происходить следующим образом.

Вышедшие в плей-офф 12 команд будут разделены на две группы по шесть клубов. Каждая команда случайным образом получит соперника из своей группы, с которым сыграет на вылет (дома и на выезде). В результате группы из шести команд превратятся в группы из трех.

В новых группах каждый соперник сыграет с каждым по стандартной групповой системе. Команды, занявшие первые и вторые места, получат путевки в Thai League 3. Третьи по силе клубы, судя по всему, будут числиться в запасе, если один из получивших путевку клубов по какой-то причине не сможет ей воспользоваться.