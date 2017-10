Phuket FC встретил продление сезона на второй строчке таблицы Команда Пхукета переиграла лидера дивизиона. Единственный гол забил с пенальти лучший бомбардир Phuket FC Наттапум Майя. Новости Пхукета 14 Июля 2017 12:46:57 В начале июля в Таиланде возобновился розыгрыш Euro Cake Thai League 4 и футбольный клуб Пхукета с ходу одержал две победы, сначала переиграв клуб, находившийся на второй строчке турнирной таблицы, а затем одолев и лидера Южного дивизиона. Шесть набранных очков позволили команде выйти на вторую позицию в турнирной таблице, которая позволяет бороться за переход в Thai League 3, однако за три матча до конца сезона футболистов ждал сюрприз – на официальном сайте Thai League 4 появилась информация о том, что командам предстоит сыграть третий круг группового раунда, состоящий из восьми матчей для каждой команды. Играть командам четверого дивизиона придется в крайне плотном режиме. В частности, календарь Phuket FC на сайте Thai League 4 предполагает на ближайший месяц матчи 15, 19, 23, 29 июля и 2 августа. То есть речь идет фактически о двух играх в неделю – в таком темпе играют Чемпионат мира, но не долгие турниры вроде национальных первенств. С учетом того, что за плечами у футболистов уже по полтора десятка матчей, финальный отрезок станет настоящим тестом на выживание. Возможно, на этом фоне Футбольная ассоциация Таиланда еще пересмотрит решение, но пока что никаких заявлений организация не делала, а единственным источником информации остается сайт Thai League 4. Впрочем, пока что перспективы Phuket FC – с точки зрения положения в турнирной таблице и результатов предыдущих матчей – выглядят обнадеживающе. Клуб прервал полосу неудач и, как говорилось выше, поочередно переиграл двух соперников, находившихся выше его в табели о рангах. О том, что Phuket FC рано списывать со счетов, команда заявила в первые же выходные июля, когда «Андаманский дракон» на выезде переиграл команду из Чумпхона. Уже на второй минуте матча Наттапум Майа из-за пределов штрафной четко пробил по воротам, а оказавшийся начеку Порбрача Роднакаред добил мяч в сетку, после того, как голкипер в красивом, но совершенно провальном с точки зрения результата отбил его прямо перед собой. Затем же, еще до перерыва, Phuket FC воспользовался второй ошибкой футболистов Чумпхона, которые не поделили мяч в центре поля, в результате чего тот оказался у Тхаватчая Суппханама и полузащитник после отскока от земли с лету пробил по воротам. Удар с трех десятков метров пришелся под перекладину и голкипер хозяев справиться с ним не сумел. Весь второй тайм (да и значительную часть первого) хозяева активно прессинговали, пытаясь отыграться. Впрочем, удался им лишь гол престижа на 86-й минуте, когда Пхукет уже остался вдесятером после удаления защитника Хамеда де Силси Диаррасубы. Чумпхон организовали атаку по правому флангу, которая завершилась навесом в центр штрафной, где мяча дожидался легионер Тишан Таджахни. Рослый форвард из крохотного государства Сент-Китс и Невис четко выбрал позицию и почти не подпрыгивая головой отправил мяч в сетку. Матч завершился со счетом 2:1. Победа над Chumphon FC позволила «Андаманскому дракону» подняться на третью строчку турнирной таблицы, а уже через неделю клуб поднялся еще на одну позицию вышел, переиграв с минимальным счетом лидера Южного дивизиона Satun United. Проходивший на стадионе Surakul матч оказался не богатым на события, хотя хозяева доминировали на поле в течение всех полутора часов. Матч не шел ни в те, ни в другие ворота, и единственный гол был забит с 11-метровой отметки. На 66-й минуте защитник Satun United Сакарейя Колэ свалил в своей штрафной пхукетского форварда Апхичата Денмана и рефери указал на точку. Исполнять пенальти вышел лучший бомбрадир Phuket FC и всего дивизиона Наттапум Майя, который четким ударом отправил мяч в правый верхний угол. Голкипер гостей решил прыгать наугад, но интуиция его подвела – когда пущенный Майей снаряд влетал в сетку, вратарь уже лежал на боку и провожал его взглядом через плечо. По итогам 13 матчей команда Пхукета занимает в таблице второе место с 24 очками в копилке. Столько же очков у идущих третьими футболистов из Паттани, но у «канониров» хуже разница забитых и пропущенных мячей. Возглавляет дивизион Satun United с 30 очками по итогам 14 игр. В эти выходные «Андаманский дракон» будет принимать на своем поле идущий шестым клуб Hat Yai FC из провинции Сонгкхла, тогда как Satun United тур пропустит (из-за нечетного количества команда каждая из них должна пропустить одни выходные). Если Пхукету удастся одолеть Хат-Яй, то отставание «Дракона» от лидера сократится до трех очков. Следующий же противник Phuket FC – аутсайдер Surat Thani City FC, находящийся на предпоследней строчке. Этот факт также внушает оптимизм (которого, конечно, было бы больше, не введи организаторы третий тур группового раунда). Добавьте новостную ленту на свой сайт Магазины 7-Eleven закроются 26 октября в 14:30 Всенародная скорбь в Таиланде Рыбалка возвращается в ноябре Ужин от семи шефов в Paresa Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus