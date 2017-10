Phuket FC вернул себе шансы на плей-офф После месячного перерыва на Рамадан в южной конференции Thai League 4 возобновилась борьба за путевки в третью лигу. Новости Пхукета 5 Июля 2017 12:35:36 Групповой раунд сезона в Thai League 4 должен завершиться в течение июля, и Phuket FC начал финальный рывок достойно: островитяне переиграли команду из Чумпхона, располагавшуюся в таблице на две строчки выше «Андаманского дракона». Перед началом матча Phuket FC шел четвертым с 18 очками, в то время как Chumphon FC занимал вторую строчку с 23 очками. Между ними располагался клуб из Паттани с 21 очком, но он в эти выходные матчей не играл. Для того, чтобы получить шанс на выход в Thai League 3 пхукетской команде надо финишировать второй (шансы обогнать лидера турнира Satun United у Пхукета лишь гипотетические), поэтому встреча с Чумпхоном имела для островитян принципиальный характер. О том, что списывать «Андаманского дракона» со счетов еще рано, клуб заявил уже на второй минуте, когда Наттапум Майа из-за пределов штрафной четко пробил по воротам, а голкипер Chumphon FC в изяшном прыжке парировал удар. Красивый полет вратаря, впрочем, болельщиков на хозяйкой трибуне не порадовал, поскольку тот отбил мяч прямо перед собой, и оказавшийся начеку Порбрача Роднакаред хладнокровно перебросил его через голкипера в сетку (см. видео здесь). После пропущенного гола Чумпхон пошел вперед и в ходе десятиминутного штурма создал у ворот пхукетской команды несколько острых моментов. Самый опасный из них, впрочем, хозяева поля устроили себе. Двое игроков Chumphon FC не смогли поделить мяч в центре поля, в итоге тот отскочил к Тхаватчаю Суппханаму и полузащитник после отскока от земли с лету пробил по воротам. Удар с трех десятков метров пришелся под перекладину и голкипер хозяев справиться с ним не сумел. Еще до перерыва Phuket FC имел шансы довести счет до разгромного, но в этот раз вратарь Чумпхона показал, что не зря получает зарплату, и в итоге команды отправились в раздевалки при счете 2:0 в пользу гостей. При этом стоит отметить, что этот момент был исключением из общей картины. И конец первой 45-минутки, и второй тайм прошли при преимуществе хозяев, которые были решительно настроены отыграться. Пхукетский голкипер успел продемонстрировать публике несколько чудес и вплоть до самого конча матча сохранял ворота нераспечатанными – вплоть до 86-й минуты. Забить гол престижа Чумпхону удалось, когда команда Пхукета находилась на поле вдесятером (за вторую желтую карточку был удален защитник Хамед де Силси Диаррасуба). Хозяева организовали атаку по правому флангу, которая завершилась навесом в центр штрафной, где мяча дожидался легионер Тишан Таджахни. Рослый форвард из крохотного государства Сент-Китс и Невис четко выбрал позицию и почти не подпрыгивая головой отправил мяч в сетку. Матч завершился со счетом 2:1. По итогам тура команда Пхукета вышла на третью строчку турнирной таблицы. Cейчас у Phuket FC и Pattani FC по 21 очку, но у островитян лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Плюс у команды имеется игра в запасе, что также повышает шансы «Андаманского дракона» на выход в Thai League 3 (см. таблицу здесь). В следующем туре пхукетская команда примет у себя лидеров турнира. Встреча между Phuket FC и Satun United состоится на стадионе Surakul в субботу, 8 июля. Начало матча – в 18:00. Входной билет – 50 бат. Матч для «Андаманского дракона» будет принципиальным, и команда рассчитывает на поддержку болельщиков. Добавьте новостную ленту на свой сайт Магазины 7-Eleven закроются 26 октября в 14:30 Всенародная скорбь в Таиланде Рыбалка возвращается в ноябре Ужин от семи шефов в Paresa Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus