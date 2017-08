Phuket FC продолжает борьбу за путевку в плей-офф За три тура до конца первой части сезона в Thai League 4 команда из Сатуна досрочно стала победителем в Южном дивизионе, однако за второе место продолжается напряженная борьба. Новости Пхукета 27 Августа 2017 12:00:00 Фото: Phuket FC Facebook На билеты в плей-офф претендуют три клуба: Phuket FC, Pattani FC и Chumphon FC. При этом расписание следующих недель не оставляет сомнений в том, что интрига сохранится до самого конца. Два мяча под занавес После победы над Паттани 6 августа (см. предыдущий номер газеты) пхукетской команде выпало играть с Чумпхоном, который к тому моменту успел обогнать «Андаманского дракона» в борьбе за второе место. Впрочем, лидерство клуба с западного побережья Сиамского залива оказалось недолгим. С первых же минут матча было очевидно, что настрой у обеих команд идентичен: три очка себе, ноль очков сопернику. Весь первый тайм Phuket FC и Chumphon FC демонстрировали атакующий футбол на встречных курсах с большим количеством ударов по воротам, так что голкиперам скучать не приходилось. Впрочем, распечатать соперника ни хозяевам, ни гостям до перерыва не удалось. Большая часть второго тайма также оказалась безголевой, хотя и богатой на опасные моменты. Счет был открыт лишь за 15 минут до конца матча, когда постепенно нараставшее давление на ворота Chumphon FC превратилось в гол. Камерунец Янник Патрис Тоугуессонг коротким пасом вывел на ударную позицию Тхаватчая Супханама, который из-за пределов штрафной низом пробил в левый угол. Голкипер гостей парировать этот удар не сумел. Минимальное преимущество команду Пхукета не устроило, «Андаманский дракон» продолжил прессинговать, и под самый занавес матча удвоил счет. За несколько минут до свистка Phuket FC получил право на штрафной удар, который исполнил защитники Пувапат Наттип. Удар Пувата голкипер гостей парировал, но вынести мяч из штрафной защитники Чумпхона не успели, и Паттапон Бунйом вколотил его в сетку ворот. Украденная победа После матча с Chumphon FC команда Пхукета встречалась с футболистами из Сатуна, которым было достаточно ничьи, чтобы уйти в недосягаемый отрыв и досрочно завоевать путевки в плей-офф с перспективой выхода в Thai League 3. По итогам предыдущих двух матчей каждая из команд имела одну победу над соперником и одно поражение, в третьей же игре Phuket FC с ходу заявил, что намерен этот паритет разрушить. Хозяева поля бодро пошли вперед со стартового свистка и уже на 12-й минуте открыли счет. Тхатачай Супханам получил скидку головой от партнера на линии штрафной и с лету пробил по воротам. Удар вышел слабым и точно во вратаря Сафари Нунсена, но тот почему-то не сумел зафиксировать безобидно катившийся мяч, и вовремя подоспевший Порнча Роднаккарет затолкал его в ворота. При этом свою лепту в дело внес и один из защитников гостей, который пытался исправить ситуацию, но в итоге только упростил Порнче работу. Впрочем, уже через 25 минут счет на табло сравнялся, причем в этот раз в похожей ситуации оказался голкипер Phuket FC Джирасак Куннапан. Бывший нападающий Пхукета Элвис Джоб получил мяч в районе 11-метровой отметки и пробил оттуда по воротам, Джирасак удар парировал, но успевший первым на добивание Дайки Кономура второго шанса вратарю не дал. К чести Джирасака надо отметить, что ему достался более опасный удар, чем голкиперу гостей, и зафиксировать мяч было едва ли возможно. После того как счет стал равным, футболисты Satun United заметно сбавили обороты, поскольку ничья их устраивала. Однако удержать выгодный для себя счет гостям удалось бы едва ли, если не бы судейская ошибка во втором тайме, когда лайнсмен не зафиксировал взятие ворот Сатуна. После подачи со штрафного мяч попал к Наттапуму Майе, и лучший бомбардир Пхукета пробил под штангу. Мяч отскочил от стойки ворот и пересек линию, что однозначно видно на видеозаписях, однако судья на правой бровке гол не засчитал. Протесты футболистов Пхукета и возмущение болельщиков, многие из которых видели момент вблизи, результата не принесли. Матч закончился со счетом 1:1. Финальный раунд До начала стадии плей-офф клубам Южного Дивизиона осталось сыграть три матча, и находящийся на второй строчке Phuket FC находится в чуть более выгодном положении, чем его преследователи. У Пхукета сейчас 41 очко, у Паттани – 39, у Чумпхона – 38. «Андаманскому дракону» в ближайшие недели предстоит сыграть с Hatyai FC (27 августа), Surathanee City (2 сентября) и Phatthalung FC (9 сентября). При этом Pattani FC и Chumphon FC сначала сыграют друг с другом, а затем каждый из них встретится с Сатуном, который является сильнейшим клубом дивизиона, но при этом уже обеспечил себе выход в плей-офф и может расслабиться в последних матчах. Впрочем, если Пхукет выиграет все три своих оставшихся встречи, то второе место команде гарантировано. Напомним, по регламенту турнира лидер Южного дивизиона напрямую выйдет в плей-офф, а занявшему второе место предстоит побороться за это право с третим по силе клубом из Исана. На кону в раунде плеф-офф – две путевки в Thai League 3 (розыгрыш будет проводиться отдельно для северных и южных команд).