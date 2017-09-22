Phuket FC не пробился в плей-офф

Футбольный сезон 2017 года закончился для команды Пхукета.

22 Сентября 2017 17:54:49

Лучшим бомбардиром сезона в Phuket FC стал Наттапум Майа. Фото: Phuket FC Facebook

В субботу, 16 сентября, на нейтральном поле в Нонтхабури пхукетский клуб проиграл Чианг-Маю и упустил последнюю путевку в плей-офф, где будут разыгрываться билеты из Thai League 4 в Thai League 3.

Нынешний сезон для Phuket FC выдался на редкость драматичным, а финальная игра против Chiang Rai City FC стала кульминацией драмы. Основные 90 минут встречи завершились со счетом 0:0, но в добавленное время на поле начало твориться нечто невероятное.

Уже на второй минуте Пхукет получил право на штрафной удар, и Теварит Джунсом прекраснейшим ударом поразил ворота гостей. А затем, буквально минуту спустя, лучший бомбардир клуба Наттапум Майа вовремя разглядел заброс Яника Патриса Тоугуессонга со своей половины поля. Защита Чианг-Рая это пас проспала, так что Майе оставалось лишь переиграть голкипера, что он и сделал.

Впрочем, последовавшие за этим события оказались еще более невероятными. За три минуты до конца первого экстра-тайма Чианг-Рай сократил разрыв, после того как Порнча Роднаккаред сфолил на нападающем гостей, после чего Нантават Тхэнсопа с 11-метровой отметки наказал пхукетскую команду за грубость.

На финальной же минуте гол в ворота Phuket FC забил Марисон Хоне Дос Сантос, замкнувший головой навес Чайанона Кхамкана. Так за 15 минут ничья 0:0 превратилась в 2:2.

В ходе второй добавленной 15-минутки голов ни одной из команд забить не удалось, и в итоге судьбу путевки в плей-офф пришлось решать в серии послематчевых пенальти. И здесь что-то определенно пошло не так. Серия продолжалась в течение всего лишь трех ударов. Чианг-Рай все три своих пенальти реализовал, а Пхукет забить не смог ни разу. Сперва Пувапат Неттхип пробил выше ворот, а затем голкипер Чианг-Рая остановил удары Теварита Джунсома и Джанавата Аревансука.

«Переломным моментом в матче было назначение 11-метрового в наши ворота, которого не должно было быть. Но все члены команды сделали все, что могли», – заявил после матча тренер Phuket FC Ниват Нуйса-Нга.

Таким образом, Phuket FC завершил свое выступление в Thai League 4 на этапе стыковых матчей перед раундом плей-офф. В следующем сезоне команда, судя по всему, будет выступать в том же турнире. Впрочем, пока что «Андаманского дракона» ждут пятимесячные каникулы.