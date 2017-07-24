The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Спорт
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Мир | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Phuket FC набрал семь очков в трех матчах

Футбольный клуб Пхукета продолжает идти без поражений. По итогам 16 туров команда имеет 31 очко и находится на второй строчке турнирной таблицы.

Новости Пхукета

24 Июля 2017 15:36:40

С начала сезона Наттапум Майа забил в официальных матчах 10 голов. Фото: Phuket FC Facebook
С начала сезона Наттапум Майа забил в официальных матчах 10 голов. Фото: Phuket FC Facebook

Phuket FC не сбавил обороты после победы над лидером дивизиона в главном матче июля и за последние две недели выиграл еще две встречи, а третью сыграл вничью.

В субботу, 15 июля, «Андаманский дракон» принимал на своем поле Hat Yai FC. Единственный гол в матче – победный для Пхукета – был забит на первой же минуте. Ворота гостей поразил Порбрача Роднакаред. При этом гол стал сюрпризом для всех работавших на стадионе фотографов и видеооператоров – снять его не успел никто.

В течение матча хозяева поля неоднократно имели шансы увеличить отрыв, но до конца встречи цифры на табло так и не изменились. Значительный вклад в победу внесла и оборона Phuket FC во главе с Хамедом де Силси Диаррасоубой. Рослый ивуариец в очередной раз не смог избежать желтой карточки, но ворота Phuket FC вместе с коллегами отстоял.

С минимальным счетом также завершилась встреча между Phuket FC и Surat Thani City FC. Единственный гол на 69-й минуте забил лучший бомбардир Пхукета и всего южного дивизиона Наттапум Майа. Форвард мастерски исполнил штрафной с расстояния свыше трех десятков метров, отправив мяч прямо под правую штангу ворот. При этом стоит отметить, что борющийся за выживание Surat Thani City FC в этот раз оказал «Андаманскому дракону» гораздо более серьезное сопротивление, нежели в первом круге турнира.

Наконец, 23 июля, Phuket FC встретился на своем поле с Phatthalung FC, и в этом матче пхукетские болельщики также увидели без преувеличения великолепный гол в исполнении Наттапума Майи (особенно с учетом того, что речь идет о четвертой лиге Таиланда).

На 71-минуте Phuket FC получил право на штрафной удар, Теварит Джунсом навесил в район 11-метровой отметки и Наттапум в падении ножницами вколотил мяч в сетку (см. видео). Единственное, что омрачило трибуны – это ответный гол гостей, который те забили ровно через минуту. До этого в течении пяти игр Phuket FC сохранял свои ворота сухими.

Матч завершился со счетом 1:1, что позволило «Андаманскому дракону» закрепиться на второй строчке турнирной таблице, поскольку главный конкурент – Pattani FC – свой матч в те выходные проиграл.

В ближайшую субботу, 29 июля, команда Пхукета будет принимать на своем поле клуб Sungaipadi FC, занимающий последнюю строчку в таблице. Начало матча в 18:00. Параллельно Чумпхон (четвертое место) сыграет с Сураттхани, Паттани (третье место) – с Ялой, а Сатун (лидер турнира) – с Хат-Яйем.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Магазины 7-Eleven закроются 26 октября в 14:30
Магазины 7-Eleven закроются 26 октября в 14:30
Всенародная скорбь в Таиланде
Всенародная скорбь в Таиланде
Рыбалка возвращается в ноябре
Рыбалка возвращается в ноябре
Ужин от семи шефов в Paresa
Ужин от семи шефов в Paresa
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.